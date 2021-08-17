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  4. Meyve çekirdeklerinden terapi yastığı üretti! Almanya'dan sipariş yağıyor

Meyve çekirdeklerinden terapi yastığı üretti! Almanya'dan sipariş yağıyor

17.08.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de bir firma, çoğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere yılda 1 milyon tahıl ve meyve çekirdekli terapi yastık ihraç ediyor.

Meyve çekirdeklerinden terapi yastığı üretti! Almanya'dan sipariş yağıyor

İnşaat mühendisi Halil Derici, 1995'te müteahhitliği bırakıp kurduğu Deka firmasıyla havlu bornoz üretimine başladı. Bir süre sonra sektördeki rekabetten dolayı alternatif ürün arayışına giren iş insanı, 2001 yılından bu yanı çok maksatlı terapi yastık üretimi yapıyor.

Meyve suyu fabrikalarından aldığı çekirdekleri yıkayıp ilaçladıktan sonra müşterilerin isteği doğrultusunda belli ebatlardaki bez torbalara ambalajlayan Derici, çavdar ve çeşitli meyve çekirdekli terapi yastıklarını kendi tasarladığı makinelerle sterilizasyondan geçiriyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Derici, başlangıçta havlu bornoz üretmek amacıyla bir aile şirketi olarak kurulduklarını, artan rekabet nedeniyle de alternatif arayışı içine girdiklerini belirtti.

Derici, şunları kaydetti;

"Bu ürünü geliştirme nedenimiz, çocukluğumda annem tuğlayı, kiremidi ısıtıp kumaşa sararak ağrıyan yerlerimize koyardı ve faydalı olduğu düşünürdük. Yıllar sonra bunu bir alternatif olarak nasıl geliştirebiliriz mantığıyla ısı tutma katsayısı yüksek olan ürünlerle yastık yapıp bugün yoğun olarak kullanılmakta olan sıcak su torbası gibi kullanılabilecek bir ürün arayışına girdik.

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Bu arayış bizi şimdi içinde bulunduğumuz ve üretmekte olduğumuz ürünlerin dizaynına ve üretilmesine itti. Şansımız yaver gitti, alıcısı da özellikle Almanya'da beklediğimizden çok fazla oldu. Dolayısıyla havlu bornoz işini bırakarak çekirdekli ve çavdarlı yastık işini yapmaya karar verdik. Yaklaşık 20 yıldan beri başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerine ihracat yapmaktayız."

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Terapi yastıklarını genellikle yaşlılar, bebekler ve kadınların kullandığını hatırlatan Derici, hiçbir reklam yapmamalarına rağmen Avrupa'da ciddi bir alıcı kitlesi oluştuğuna işaret etti.

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Ürünlerin zincir marketlerde tüketiciye sunulduğunu anlatan Derici, "Her yıl ürettiğimiz ortalama 1 milyon terapi yastığının tamamına yakınını ihraç ediyoruz. İyi ki bu sektöre girdik, çok memnunuz. Türkiye'de pek tanınmayan bir ürün ama yurt dışında ciddi bir alıcı kitlesi var. Şansımız yaver gitti, alıcısı da özellikle Almanya'da beklediğimizden çok fazla oldu." ifadelerine yer verdi.

Şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı Hakan Derici ise üretimde tamamen yurt içi kaynaklı malzemeleri kullandıklarının altını çizdi.

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Dolgu malzemesi olarak kullandıkları kiraz çekirdeğini katma değerli ürüne çevirdiklerini aktaran Derici, "Bu malzemelerin direkt kullanımı mümkün değil. Bu nedenle önden bir mikrodalgada sterilizasyon işlemi yapıyoruz, kimyasal madde kullanmadan tamamen suyla temizlik yapıyoruz. Kullandığımız kumaşlar yüzde 100 pamuk, tamamen doğal bir üretimimiz var. Genellikle yastık dolgu malzemesi olarak çavdar ve kiraz çekirdeklerini kullanıyoruz.

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Özellikle Kuzey Avrupa'da havanın soğuk ve yaşlı nüfusun çok olması nedeniyle buralardan talep gördük. Yıllar içerisinde ürünlerimizi de çeşitlendirdik. Çavdarlı ve kiraz çekirdekli yastığın yanı sıra kanola tohumlu, üzüm çekirdekli, keten tohumlu gibi çeşitli yastıklar ürettik. Ayrıca bedenin farklı bölgeleri için örneğin bele bağlamalı yastık, omuz ve boyun bölgesi gibi farklı vücut bölgeleri için de yastıklar ürettik." dedi.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Almanya
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