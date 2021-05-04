Moringa bitkisi sayesinde iş kadını oldular!

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğünün, ana vatanı Hindistan olan ve faydası saymakla bitmeyen “Moringa Oleifera” bitkisini Türkiye’ye kazandırmak için başlattığı proje kapsamında güçlerini birleştiren 7 kadın, Nurdağı ilçesinde kurdukları Moringa Antep Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi’nde müthiş bir girişimcilik hikayesine imza atıyor. Moringa’nın ana vatanı Hindistan’dan getirdikleri fideleri Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksek Okulunun 15 dekarlık arazisi üzerinde yetiştiren kadınlar, hasat ettikleri moringa yapraklarını moringa evinde işleyerek hiçbir katkı maddesi kullanmadan çay, şampuan, pişik kremi, el dezenfektanı, sabun üretiyor. Ürettikleri ürünleri "Moringantep" markasıyla internet siteleri üzerinden pazarlayan kadınlar, ürünleri kargo yoluyla Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiyor.

Moringa bitkisiyle kaderlerinin değiştiğini, ev hanımıyken iş kadını olduklarına dikkat çeken kooperatif Başkanı Sevgi Kütüz, bu işe başlamadan önce “Erkekler kurdu battı siz mi başaracaksınız" sözüne kulak asmadıklarını ve başardıklarını dile getirdi.

“MORİNGA OLAĞANÜSTÜ BİR BİTKİDİR” Moringa fidelerini ektikten 2 ay sonra hasada başladıklarını aktaran Sevgi Kütüz, hasadın ardından kuruttukları moringa yapraklarını ürünün çeşidine göre işlediklerini belirtti. Kooperatife üye toplam 15 kadın olduğunu paylaşan Kütüz, “Aktif olarak çalışan 7 kadınız. Moringa ana vatanı Hindistan olan bir bitkidir. Olağanüstü bir bitkidir. Birçok hastalığı iyi geliyor. Biz moringayı araştırmak için Hindistan’a gittik. Orada bütün arazileri tarlaları dolaştık. Faydalı bir bitki olduğuna kanaat getirdikten sonra kooperatifi kurduk. Kooperatifte moringanın üretimini çeşitlendirmeye çalıştık. Şimdi moringadan ürettiğimiz birçok ürün var. Onları pazarlıyoruz. Şu an moringa çayımız var. Şampuan, pişik kremi, sabun, el dezenfektanı var. Ürünlerimize yoğun ilgi var. Satışlarımızı internet üzerinden yapıyoruz” dedi. "MORİNGA TÜRKİYE'DE SADECE NURDAĞI'NDA YETİŞİYOR" Moringa sayesinde Nurdağı’ndan çıkıp sosyalleştiklerini anlatan Kütüz, bu işe başlarken hiçbir şeylerinin olmadığını belirterek, “Biz bu işe başlarken hiçbir şeydik. Elimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Ama şu an baktığımızda 2 bina, bir atölye ve bir mutfağımız var. Evde oturmanın hiçbir anlamı yok. Kadınlar bir alanda ilerlemek istiyorlarsa mutlaka çalışmalılar. Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Moringa Türkiye’de sadece Nurdağı’nda üretiliyor. Çünkü sadece Nurdağı’nın hava iklimi Hindistan’a yakındır. Başka bir yerde yetiştirileceğini zannetmiyorum. Yani kooperatif bize birçok yerde kapı açtı. Mesela resmi kurumlara rahatça girebiliyoruz” ifadelerini kullandı.