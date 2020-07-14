Muhasebeciydi bu işe girdi! Lavanta yağının litresi 135 euro

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde gıda mühendisi Adem Şahin, 2018 yılında KOSGEB Destek Kredisiyle Kaynarca Uğurlu Mahallesi'ne damıtma tesisi kurdu. Şahin, kendi tarlasına ektiği lavantalar dışında başka yerlerden gelen lavantaları da damıtarak yağını çıkarmaya başladı. Halkı da bu konuda bilgilendirmek istediğini belirten Adem Şahin, "Tesisimizde öncelikle defne bitkisi olmak üzere lavanta, biberiye, kekik, adaçayı ve tıbbi nane gibi bitkileri damıtmaktayım. Lavantanın litresi toptan satışta 135 euro’ya alıcı buluyor. Şu anda bölgemizde ekilen mısır ve buğdaya alternatif olarak çiftçilerden lavanta ekmelerini de bekliyoruz. Getirisi yüksek ürünler, bunun haricinde kekik, biberiye, ada çayı ve tıbbi nane gibi bitkileri de tavsiye etmekteyiz” dedi.

Hasadını yaptığı lavantaları damıtmaya getiren Oğuz Muslu, "1,5 dönüm arazinin 500 metrekaresine deneme olarak lavanta ektik. Bu sene ikinci olarak ürünümüzü getiriyoruz. Ümit ediyoruz ki bölgede verimsiz topraklarda bile ekilir olan endüstriyel ve aromatik bitkiler yetiştirilir ve yaygınlaşır. Çiftçilerimiz daha yüksek gelir elde ederler” diye konuştu.