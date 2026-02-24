O hamleyle bölgede hareketlilik başladı, tesisler kuruluyor 'Aranan ürün oldu'

Muğla'daki geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine dayanan ve şifa kaynağı olduğuna inanılan zeytin ve zeytinyağı, sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Yöre halkının "yeşil altın" olarak adlandırdığı zeytinin hasadı tamamlandı. Çiftçiler, topladıkları zeytinleri fabrikalarda sıktırdıktan sonra zeytinyağı elde ediyor. Üreticiler ve aileler, zeytinlerin bir kısmını ise yemek için ayırarak yıl boyu hem tüketiyor hem satışını yapıyor.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalarla Milas zeytinyağının AB Komisyonu tarafından 23 Aralık 2020'de tescil edilerek koruma altına alındığını söyledi.

"MİLAS MEMECİK ZEYTİNYAĞININ COĞRAFİ İŞARETİNİ ALMAMIZLA MİLAS'TA BİR HAREKETLİLİK BAŞLADI"

İlçenin zeytin ve zeytinyağının marka değerinin oluşması için göreve geldiği ilk andan itibaren çaba gösterdiklerini belirten Özer, "Avrupa Birliği'nde 2020 yılında Türkiye'de ilk ve tek olarak Milas Memecik zeytinyağının coğrafi işaretini almamızla Milas'ta bir hareketlilik başladı. Fabrika ve marka sayısı artarak yeni yeni tesisler kurulmaya başladı." dedi.

Özer, Milas'ın Memecik zeytinyağının en önemli özelliğinin polifenol (bitkisel gıdalarda doğal olarak bulunan ve güçlü antioksidan yapıya sahip kimyasal bileşikler) değerlerinin zengin, asit oranının düşük olması olduğunu kaydetti.

Kentte yeni tesislerin kurulmasıyla 2023 yılında Milas yağlı zeytinin coğrafi işaretini de aldıklarını kaydeden Özer, "Milas'ın Çekişke zeytini için de 2023 yılında AB'ye başvurduk. Geçtiğimiz ay ön onayını aldık ve şimdi askıda. İnşallah 19 Nisan'da Milas Çekişke zeytininin de AB coğrafi işaret tescilini alacağız. Şu an Türkiye'de AB'de coğrafi işaret tescilli 44 ürün var, 45 veya 46'ncı biz olacağız." diye konuştu.

"ÜLKEDE VE YURT DIŞINDA ARANAN BİR ÜRÜN HALİNE GELDİ"

Milas'ta son 5 yıllık dönemde marka ve kalite sayısının arttığına dikkati çeken Özer, şu an itibarıyla ilçede 105 markalı zeytinyağı bulunduğunu belirtti.

Zeytin üreticilerinin ve zeytinyağcıların bilinçlendiğini anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Kentte 80 fabrikamız var, son 5 yılda 10 modern tesislerimiz kuruldu. Bunlar Milas ekonomisine ve Milas'a çok önemli katkı sağlıyor. Çünkü bu sayede firmalarımız ABD, Kanada, İspanya ve İtalya'da özel ödüller kazanarak madalyalar getirdi. Bu sayede artık Milas aranan bir marka oldu. Bu sene ihracat yapan çok ciddi markalar oluştu. Üreticilerimize en önemli tavsiyemiz erken hasat ve soğuk sıkım üretim yapın. Kaliteli üretim yapın ve artık ürünlerimizi koyu renk şişelerde serin yerlerde muhafaza edin"

Özer, kentte üretilen zeytin ve zeytinyağından kalite ve marka değeri artınca hem ülkede hem de yurt dışında aranan bir ürün haline geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır