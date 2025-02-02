O zorunluluk esnafın kafasını karıştırdı 'Ne satıp da 7 elemana maaş vereceğim?' Detaylar belli oldu

Küçük işletmelere iş güvenliği ve doktor zorunluluğu 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi ancak esnafın kafası karışık. Çünkü dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar var. İşte tüm merak edilenler...

"15 METREKAREDE BEN NE SATIP DA 7 ELEMANA MAAŞ VERECEĞİM"

ATV Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan işletmeciler "Alan çok geniş olmadığı için sıkıntı yaşarız, adam bize o anda iş vaktinde 'ona dikkat et, buna dikkat et' falan bu tarz şeyler burada yani çalışma alanında bize sıkıntı olabilir", "Beni de geçtim bir bakkal bir çiçekçi vesaire olacak iş değil yani. Diyelim ki bu iş güvenliği uzmanı benimle aynı noktada mı kalacak akşama kadar" ve "Yani 15 metrekarede ben ne satıp da 7 elemana maaş vereceğim" yorumunu yaptı.

1 OCAK İTİBARIYLA UYGULAMAYA GİRDİ

Küçük esnafa doktor ve iş güvenliği uzmanı zorunluluğu geldi, dükkan sahiplerinin kafası karıştı. 2014'te ilk kez kabul edilen ama sürekli ertelenen yönetmelik 1 Ocak itibarıyla uygulamaya girdi. Bazen bir lokanta, bakkal ya da herhangi bir büro... İşte bu gibi esnafta iş kolu fark etmeksizin herhangi bir riskli durum olmasına karşın bu önlem alındı. Artık iş güvenliği uzmanı ve iş hekimi bulunmak zorunda. Esnafta bir çalışan olsa bile.

"BUNU DESTEKLEMEMİZ LAZIM"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Rüştü Uçan "Bence geç kalınmış bir olay, bunu desteklememiz lazım. Bakın o Kartalkaya'da 78 kişi vefat etti. Her yerde bu hizmetin alınması lazım" dedi.

O İŞ YERLERİNE BİRTAKIM KOLAYLIKLAR SAĞLANDI

Esnaf ise "Ama şimdi bu zorunlu olduğu zaman biz bunun altından nasıl kalkarız ben bilemiyorum" dedi. İşte bunun için 50'den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerine birtakım kolaylıklar sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alanlar sağlık muayenesi hariç tüm işlemleri kendileri yapabilecek. Eğitim alınmadığı takdirde de iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi zorunlu olacak.

Rüştü Uçan "10'dan az çalışanı olan iş yerlerinde İSG hizmetlerini kendisi yürütebiliyor. Ama önce kendisinin bir eğitim alması lazım. Anadolu Üniversitesi'nin açtığı uzaktan eğitimlerle de bu hizmeti alacaklar" ifadelerini kullandı.

Esnafın yorumu ise "Bana göre doğru bir şey değil. Sonuçta zaten küçük esnaf ne yapacağını bilen insandır" ve "Esnaf, lokanta bir hekimle anlaşıp gelip bunlara eğitim vermesi, onlara bakması olabilir" oldu.

"BU İŞİNİZİ RAHATLIKLA ÇÖZEBİLİRSİNİZ"

Rüştü Uçan "Şu anda yapılması gereken Anadolu Üniversitesi'nin bu 750 lira olarak belirlenen kursuna katılıp oradan sertifika alarak bu işinizi rahatlıkla çözebilirsiniz" şeklinde konuştu. Eğitim almayanlara ise hekim ve iş güvenliği uzmanları ayrı ayrı göz önünde bulundurularak 88'er bin liradan toplamda 176 bin lira ceza kesilecek.