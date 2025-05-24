'Onların rahatını sağlayıp kahvaltı yapıyoruz' 26 yıldır uğraşıyor 'Kadın yapamaz dediler yaptım' Eşini de ikna etti şimdi onlarca var...

26 yıldır hayvancılıkla uğraşan Tufan, ilk olarak iki buzağıyla başladığı besicilik faaliyetini her geçen yıl büyüttü. Kurbanlık hayvan üretiminde bölgesinde örnek gösterilen kadın girişimcilerden biri haline gelen Tufan, sabahları gün doğmadan hayvanlarının bakımına başlıyor.

EŞİNİ İKNA ETTİ!

"Önce onların rahatını sağlıyoruz, sonra kendi kahvaltımızı yapıyoruz" diyen Tufan, eşiyle birlikte yemleme, sulama ve sağım işlemlerini de bizzat kendisi yapıyor. Eşinin başlangıçta köy işlerine sıcak bakmadığını belirten Tufan, "Şehirde yaşamak istiyordu. Ancak şimdi o da bu işin hem bereketini hem huzurunu gördü. Artık birlikte üretim yapıyoruz" diye konuştu.



"BİRLİKTE ÇALIŞIP BU SEVİYEYE GELDİK"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilçe müdürlüğünün sunduğu desteklerin önemine değinen Tufan, "Aşılardan tedavilere kadar her aşamada yanımızda oldular. Birlikte çalışarak bu seviyeye geldik" ifadelerini kullandı.



YAPAMAZ DEDİLER YAPTI

Toplumdaki "kadın yapamaz" algısıyla da mücadele ettiğini belirten Tufan, "Bana inanmayan çok oldu. Ama ben yılmadım. Girişimci kadınlara tavsiyem: Bir inekle bile olsa başlasınlar. Yeter ki istesinler" dedi.

Tufan ailesi, bu yıl Kurban Bayramı için hazırladığı büyükbaş hayvanları satışa sunmaya hazırlanıyor.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır