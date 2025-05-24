FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Onların rahatını sağlayıp kahvaltı yapıyoruz' 26 yıldır uğraşıyor 'Kadın yapamaz dediler yaptım' Eşini de ikna etti şimdi onlarca var...

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Ağacı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Gönül Tufan, 16 yaşında başladığı hayvancılık serüveninde bugün 100 büyükbaş kurbanlık hayvan yetiştiriyor. Eşi ve çocuklarıyla birlikte çalışan Tufan, "Hayallerimin peşinden koştum, eşimi de ikna ettim. Şimdi birlikte çalışıyoruz" dedi.

'Onların rahatını sağlayıp kahvaltı yapıyoruz' 26 yıldır uğraşıyor 'Kadın yapamaz dediler yaptım' Eşini de ikna etti şimdi onlarca var...

26 yıldır hayvancılıkla uğraşan Tufan, ilk olarak iki buzağıyla başladığı besicilik faaliyetini her geçen yıl büyüttü. Kurbanlık hayvan üretiminde bölgesinde örnek gösterilen kadın girişimcilerden biri haline gelen Tufan, sabahları gün doğmadan hayvanlarının bakımına başlıyor.

AW461935_05

EŞİNİ İKNA ETTİ!

"Önce onların rahatını sağlıyoruz, sonra kendi kahvaltımızı yapıyoruz" diyen Tufan, eşiyle birlikte yemleme, sulama ve sağım işlemlerini de bizzat kendisi yapıyor. Eşinin başlangıçta köy işlerine sıcak bakmadığını belirten Tufan, "Şehirde yaşamak istiyordu. Ancak şimdi o da bu işin hem bereketini hem huzurunu gördü. Artık birlikte üretim yapıyoruz" diye konuştu.

AW461935_04

"BİRLİKTE ÇALIŞIP BU SEVİYEYE GELDİK"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilçe müdürlüğünün sunduğu desteklerin önemine değinen Tufan, "Aşılardan tedavilere kadar her aşamada yanımızda oldular. Birlikte çalışarak bu seviyeye geldik" ifadelerini kullandı.
AW461935_03

YAPAMAZ DEDİLER YAPTI

Toplumdaki "kadın yapamaz" algısıyla da mücadele ettiğini belirten Tufan, "Bana inanmayan çok oldu. Ama ben yılmadım. Girişimci kadınlara tavsiyem: Bir inekle bile olsa başlasınlar. Yeter ki istesinler" dedi.

AW461935_01

Tufan ailesi, bu yıl Kurban Bayramı için hazırladığı büyükbaş hayvanları satışa sunmaya hazırlanıyor.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayram için YHT'ye ek sefer eklenecek!Bayram için YHT'ye ek sefer eklenecek!
Bu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendiBu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendi

Anahtar Kelimeler:
Ankara Hayvancılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücretli için kötü haberi verdi! 'Mumla ararız'

Asgari ücretli için kötü haberi verdi! 'Mumla ararız'

Bu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendi

Bu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendi

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlilik kararı aldı!

İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlilik kararı aldı!

Mecliste 'emekli maaşı' hareketliliği

Mecliste 'emekli maaşı' hareketliliği

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.