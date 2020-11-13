FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Organik susam ve haşhaş ezmesine talep arttı! Kilosu 35 lira

Organik susam ve haşhaş ezmesine talep arttı! Kilosu 35 lira

KOBİ HABERLERİ  | 13.11.2020 14:19 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde organik susam ve haşhaş ezmesi işiyle uğraşan Ali Cimci, özenle hazırladıkları organik ürünlerine fazlasıyla talep olduğunu belirtti. Her yıl azalan susam üretimi nedeniyle susam ve haşhaş bulmakta zorlandığını kaydeden Cimci, tamamen yerli ve doğal ürün olan susam ve haşhaş ezmesini semt pazarında kilosunu 35 TL’den sattığını ve müşterilerinin çokluğundan dolayı doğal ve katkısız ürün yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Organik susam ve haşhaş ezmesine talep arttı! Kilosu 35 lira

laşehirli susam ve haşhaş satıcısı Ali Cimci müşterilerine yerli susam ve haşhaş ezmesi yetiştirmekte zorlandığını ifade etti. Her yıl azalan susam üretimi nedeniyle susam ve haşhaş bulmakta zorlandığını kaydeden Cimci, tamamen yerli ve doğal ürün olan susam ve haşhaş ezmesini semt pazarında kilosunu 35 TL’den sattığını ve müşterilerinin çokluğundan dolayı doğal ve katkısız ürün yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi.

bd7e9545-3b09-46a1-a360-1ea9681fe63f

Susam ve haşhaşlar tarladan toplandıktan sonra, makinelerde savrulup çöplerinden temizleme işleminden geçtikten sonra büyük kazanlarda elle özenle bol su ile yıkanıyor. Taşlardan, topraktan temizlenen susamlar süzgülerden geçirilerek suyu süzülüyor. Açık alanda örtüler üzerine serilerek, güneşte kurutulan susamlar ateşte kavrularak, makinelerde ezme yapıldıktan sonra paketlenerek satışa sunuluyor. 500 gram ve 1 kilogramlık ambalajlarda piyasaya sürülüyor. Haşhaş yapımı da aynı şekilde makinelerde temizlenerek ezme yapılıp, paketlenerek, satışa sunuluyor.

ea425bc2-5ad9-470b-b3f3-9202a9057534

'ÜRÜNLERİMİZ KATKISIZ VE DOĞAL'

Alaşehir Fatih Mahallesi’nde bulunan kendilerine ait işyerinden üretim yapan Abdil Cimci ve oğlu Ali Cimci kendilerinin ürettikleri susam ve haşhaşları ezme yaparak satışa sunuyorlar. Alaşehir, Eşme, Sarıgöl, Kula gibi çevre ilçelerde köylülerin yetiştirdiği susamları ve haşhaşları üreticilerden alan Ali Cimci, “Son yıllarda çiftçilik azalıyor, susam ve haşhaş üretimi her yıl azalıyor. Dolayısıyla ürün bulmakta zorlanıyoruz. Susam ve Haşhaş insan sağlığı için çok yararlı. Susam ezmesinin kilosunu 35 TL’den satıyoruz. Müşterilerim hazır, bazen ürün yetiştirmekte zorlandığımız oluyor. 1999 yılından beridir bu işi yapıyoruz. Ürünlerimiz doğal ürünlerdir. Susamları kendi arazilerimizden ve köylülerden temin ediyoruz. Babamla birlikte çalışıyoruz. Susamlarımız yerli ve doğaldır. Susamları kendimiz işliyoruz, savurmadan geçiriyoruz, yıkıyoruz, kavurma işleminden sonra ezme işlemini yapıyoruz. Ürünlerimiz katkısız, doğal, hiçbir katkı maddesi ihtiva etmemektedir. Amacımız vatandaşımıza doğal, natürel ürünler temin etmek” dedi.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor
Başvuru sonucu açıklandı!Başvuru sonucu açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu
Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu
Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...
Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...
Altın fiyatları için flaş tahmin
Altın fiyatları için flaş tahmin
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Yükselişe geçti!
Yükselişe geçti!
Döner satışına yeni düzenleme geliyor
Döner satışına yeni düzenleme geliyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
7 bin liraya aldı, 70 bin liraya sattı!
7 bin liraya aldı, 70 bin liraya sattı!
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Altın fiyatlarında sert düşüş!
Altın fiyatlarında sert düşüş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs sonrası çörek otu yağına talep arttı! 20 mililitresi 70 TL
Salgın sonrası talep patladı!
40 kilo ile başladı! Şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor
Avokado talebine yetişemeyen üreticiler, çekirdek toplamaya başladı
Her gün restoranlara giderek topluyorlar!
Sofraların eti olarak biliniyor! Çıntar mantarı çıkar çıkmaz tükendi
Tezgaha çıkar çıkmaz tükeniyor!
Türkiye’nin tek kadın mor patates üreticilerinin hasat sevinci! Mor patatesin kilosu 60 lira
Türkiye'de tek onlar yapıyor! Kilosu 60 lira
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu! Kilosu 25 lira
Gelir kapısı oldu! Kilosu 25 TL...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.