FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu! 20 bin TL gelir getirisi var

Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu! 20 bin TL gelir getirisi var

KOBİ HABERLERİ  | 26.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesi Beydağ bölgesi ormanlarında yetişen kestane ağaçları, orman köylüsünün yüzünü güldürüyor, köyden kente göçü durduruyor. Ormanlarda yetişen kestaneler her aileye ortalama 20 bin TL gelir getirisi getiriyor.

Ormanlarda yetişen kestaneler köylüye gelir kapısı oldu! 20 bin TL gelir getirisi var

Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylüsünün ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla gelir getirici tür ağaçlandırma projeleri yapılıyor. Devlet ormanlarında badem, ceviz ve kestane gibi fidanlar dikilerek orman köylüsünün kullanımına sunuluyor. Bu projelerden biri olan İzmir’in Ödemiş ilçesi Hamamköy yakınlarındaki ormanlık alana 5 yıl önce dikilen kestane ağaçlarından hasat yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de bir orman köyü olan Hamamköy’e gelerek köylülerle birlikte kestane hasadı yaptı. Ağaçların henüz 5 yıllık olmasına rağmen yıllık 20 bin TL gelir elde etmeye başladıklarını söyleyen orman köylüleri, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli başta olmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne destekleri için teşekkür etti.

AW149127_04

80 HANE FAYDALANIYOR

Köylerinin engebeli, dağlık bir arazi konumunda bulunmasından dolayı tarım yapmanın zor ve maliyetli olduğunu söyleyen Hamamköy Muhtarı Mehmet Gelen, geçim şartlarının zorluğundan dolayı köyden şehre göç verdiklerini, ancak orman teşkilatının orman alanlarına diktikleri kestane ağaçlarını köylünün kullanımına tahsis etmesiyle bir anda talihlerinin döndüğünü söyledi. Muhtar Mehmet Gelen, bu projeden 80 hanenin faydalandığını, geri kalan 80 hanenin daha faydalanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının kestane ağaçlandırmasını artırmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

AW149127_06

ORTALAMA 20 BİN TL GELİR GETİRİSİ

Kestane sahalarını gezen orman köylüleri ile birlikte kestane hasadı yapan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman varlıklarını koruyan ve geliştirilmesi için mücadele eden Orman Genel Müdürlüğünün bir yandan da 7 milyon orman köylüsünün ekonomik olarak kalkındırılması için bu tür projeleri de hayata geçirdiğini söyledi. Köyden kente göçün önüne geçmek, orman köylüsünü yerinde kalkındırmak amacıyla Hamamköy’de ’Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi’ni hayata geçirdiklerini, 80 aileye 60’ar adet kestane ağacı tahsis ettiklerini, orman köylüsünün bu ağaçlara sahip çıkarak bakımını itinayla yaptıklarını söyleyen Zafer Derince, şimdi de meyvelerini toplamaya başladıklarını, kestanelerin müşterilerinin hazır olduğunu ve her aileye ortalama 20 bin TL gelir getirisi olduğunu sözlerine ekledi.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Salgını fırsata çevirdiler! 70 il ve 5 ülkeye gönderiyorlarSalgını fırsata çevirdiler! 70 il ve 5 ülkeye gönderiyorlar
20 Ekim 2020 Salı KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?20 Ekim 2020 Salı KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Altın haftaya hareketli başladı
Altın haftaya hareketli başladı
Artık e-Devlet'ten iptal edilebilecek
Artık e-Devlet'ten iptal edilebilecek
İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik
İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik
Faiz kararı sonrası dolar yükseldi!
Faiz kararı sonrası dolar yükseldi!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor! Kilosu 10 TL
Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor! Kilosu 10 TL
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kilosu tam 800 lira! Zorlu hasat başladı
Kilosu tam 800 lira! Zorlu hasat başladı
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması! Porsiyonu 750 TL
Bilecik'ten dünyaya ihraç ediliyor!
Ürettikleri kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi! 70 il ve 5 ülkeye gönderiyorlar
Salgını fırsata çevirdiler! 70 il ve 5 ülkeye gönderiyorlar
Tarihi dizi ve filmler, kılıç satışlarını yüzde 500 artırdı
Televizyonda gören geldi! Satışları yüzde 500 arttı...
İhtiyaç için fide üreticisi oldu! Tüm Türkiye'ye satmaya başladı
İhtiyaç için bu işe başladı! Tüm Türkiye'ye satmaya başladı
Niğde'de baba-oğul köfter tatlısı taleplerine yetişemiyor! Yurtdışına bile satılıyor
Kilosu 55 lira! Yurt dışına da satılıyor
700 metrekare arsadan bir ton ürün! Yeni gelir kapısı: Ahududu
'Süper besin' diye biliniyor! Yeni gelir kapısı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.