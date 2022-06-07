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  4. Ot bitmeyen tarlada bu sistemi kurdu! Ayda 1 milyon 250 bin lira kazanıyor

Ot bitmeyen tarlada bu sistemi kurdu! Ayda 1 milyon 250 bin lira kazanıyor

07.06.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 80 dönümlük araziye belediye tarafından ot bitmeyen tarlada güneş enerjisi santrali kuruldu. 25 milyon liraya mal olan santralde 3 bin eve yeten elektrik elde edildi. Belediye her ay artık bu güneş tarlasından 1 milyon 250 bin lira kazanıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 80 dönümlük araziye belediye tarafından kurulan güneş enerjisi santralinde üretilen elektrikten ayda ortalama 1 milyon 250 bin liralık gelir elde ediliyor.

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"ARAZİ, TARIMA ELVERİŞLİ BİR YER DEĞİLDİ"

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, AA muhabirine, güneş enerjisi panelleri sayesinde önemli gelir sağladıklarını söyledi.

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin önemini anlatan Hacıoğlu, güneş enerji santralinde atmosferdeki karbondioksit salınımının engellenmesi ile doğayı da koruduklarını ifade etti.

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Hacıoğlu, dünya genelinde enerji maliyetlerinin yüksek düzeyde seyretmeye başladığını belirterek, "Hem belediyemize gelir sağlamak hem de enerji maliyetlerini daha asgariye düşürmek için bu çalışmayı yaptık. Güneş panellerimiz 80 dönümlük bir arazi üzerine yerleştirildi. Arazi, tarıma elverişli bir yer değildi. Alan bu sayede ekonomik olarak değerlendirildi. Sene bazında düşündüğümüzde 12 milyonun üzerinde bir gelir elde edeceğimize inanıyoruz."

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Santralin 4 megavat güce sahip olduğunu dile getiren Hacıoğlu, "Üretimle beraber belediyemize gelir elde etmeye başladık. Santralimizin açılışını önümüzdeki günlerde devlet büyüklerimizi de davet edip burada bir şenlik havasında gerçekleştirip, sevincimizi vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

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KDV istisnası kapsamında yatırım teşvik belgesi aldıkları tesisin yaklaşık 2,5 yılda maliyetini amorti etmesini beklediklerini anlatan Hacıoğlu, santralin kapasitesinin arttırılması için çalıştıklarını kaydetti.(AA)

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Hatay
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