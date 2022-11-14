Özel sektörü bırakıp bu işe girdi! Kasa kasa satıyor

Fatsa ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Ümran Akça, farklı illerde yaklaşık 11 yıl boyunca banka, otomotiv gibi özel sektörlerde çalıştı. Şimdi ise Fatsa’da mantar yetiştiriciliği yapan Ümran Akça bir sera ile taleplere yetişemeyince ikinci serayı kurarak mantar yetiştiriciliğinde akla gelen ilk kadın girişimci oldu. 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na başvuruda bulunan Akça, başvurunun onaylanmasıyla birlikte 2020 yılında mantar üretim tesisini kurdu. 2021 yılının Nisan-Mayıs aylarında da üretime başladı.

“11 YIL ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞTIM, ŞİMDİ KENDİ İŞİMİN PATRONUYUM” 1"1

11 yıl boyunca özel sektörde çalıştığını ancak hep tarımla ilgilenmek istediği için kendi işinin patronu olmaya karar verdiğini ifade eden Ümran Akça, “2019 yılının Ağustos ayında ben Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan hibe desteği almak için başvuruda bulundum ve yaklaşık birkaç ay sonrasında onaylandı. 2020 yılında da tesisin kurulum işlemlerine başladık. Sonrasında da 2021’in Nisan-Mayıs aylarında da üretime başladık. Ben 11 yıl özel sektör de çalıştım, 3 yıl banka, 8 sene de otomotiv sektöründe çalıştım. Hep tarımla ilgili bir işletme kurmak istedim. Mantarla başlamadım aslında bu işe ama sonrasında hem getirisinin yüksek olduğu hem ticari amaçlı olunca işletme mantarın çok daha mantıklı olduğu bilgisine ulaşınca mantara yöneldim araştırmaları, eğitimleri bu açıdan yapmaya başladım. Yaklaşık 1 buçuk yıldır da üretime devam ediyoruz” diye konuştu.

“TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ, KALİTE İLE PAZARDA ÇOK KOLAY YER ALDIK”

Yetiştirdikleri mantarlara taleplerin yoğun olduğuna dikkat çeken Akça, “Talep güzel biz başladığımızdan beri zaten kalite ile pazarda çok kolay yer aldık. Bu yüzden satışa da bu yansıyor bize pozitif olarak dönüş sağlıyor. Şu anda mantarı toplamadan satmaya çalışıyoruz ki sonrasında elimizde kaldıktan sonra çok bir anlamı kalmıyor. Şu an satış olarak güzel oturttuk o durumu hem müşteri talebini tam karşılaya biliyoruz müşterimize yok deme durumumuz olmuyor elimizde mantar kalmıyor güzel dengeyi sağladık çok şükür güzel gidiyor satış açısından” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE PEK ÇOK İLE MANTAR SATIYORUZ”

Türkiye’de bazı illere de mantar sattıklarını belirten Akça, genellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki illere daha aktif satışlarının olduğunu söyleyerek, “Şehir dışında Gaziantep, Tunceli, Ankara, Antalya, İstanbul gibi birçok ile gönderiyoruz zaten müşterilerimiz sosyal medyayı çok aktif kullandığımız için oradan bize bir şekilde ulaşıyorlar. Bazen 5 kilo isteyen oluyor bazen kasalarca isteyen oluyor. Türkiye’deki birçok ildeki taleplere de cevap vermeye çalışıyoruz bu açıdan. Ama genel olarak Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Samsun, Ordu bu bölgelerde daha aktif satışımız var” dedi.

“YILDA 5 KERE HASAT YAPIYORUZ, ORTALAMA 50-55 TON ÜRÜN ELDE EDİYORUZ”

Yılda 5 kere hasat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Akça, ortalama bir yılda 50-55 ton ürün elde ettiklerine değinerek, “Aslında burada iklimlendirme burada içeride olduğu için dışarıdaki iklimle çok bir bağlantısı yok içerideki üretimin. Ama biz yaz aylarında Karadeniz’de özellikle doğal mantar da çok çıktığı için yaz aylarında da burada işçi bulmakta zorlandığımız için 2 ay üretime ara veriyoruz. Onun haricinde diğer aylarda üretime devam ediyoruz. Ortalama bir seramızdan 5 kere ürün alıyoruz iki seramız var bizim her biri 15 ton kapasiteli her bir seradan da ortalama 5 buçuk ton ürün alıyoruz yani yılda 10 kez ürün almış oluyoruz. Yani yıllık ortalama 50-55 ton arası ürün alıyoruz” şeklinde konuştu.

“FINDIKTAN KOLAY TOPLANIYOR”

Mantar üretim tesisinde çalışan Hatun Ebrem ve Pakize Ebrem mantar toplamanın fındık toplamaya göre kolay olduğunu ve bu işi severek yaptıklarını söylediler.



