Sadece 3 ay üretiliyor, siparişler ise bir yıl önceden alınıyor!

Geleneksel yöntemlerle "salamura", "örgü" ve "eritme" olarak üç çeşit üretimi yapılan peynirin müşterisi hazır. Pazara ulaşmadan satılan peynir bir yıl önceden sipariş veren müşterilerin adreslerine gönderiliyor.

Mart ayı boyunca sabahın erken saatlerinde otlattıkları hayvanlardan sağdıkları süt ile kuzu ve oğlakları besleyen besiciler nisan, mayıs ve haziran aylarında sağdıkları sütü de peynir yapımında kullanıyor.

Yaklaşık 165 bin koyun ve keçi varlığına sahip ilçede besicilerin mesaisi süt veriminin yüksek olduğu mart ayından itibaren artıyor.

Vezire Ulaş ise bu peynirin satışından elde ettikleri gelir ile geçimlerini sağladıklarını belirtti.

Günlük yaklaşık 50 kilogram peynir ürettiklerini anlatan Ulaş, peynirin büyük ilgi gördüğünü, bir yıl öncesinden sipariş aldıklarını dile getirdi.

"SADECE BÖLGE DEĞİL ÜLKEMİZ GENELİNDE TALEP GÖRMEKTE"

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyüp Aydın, Mazıdağı'nın küçükbaş hayvancılıkta Mardin'in ilçelerinde ikinci sırada yer aldığını, ilçenin bitki florasının zengin olması nedeniyle hayvanların sütlerinde yağ oranının yüksek olduğunu bildirdi.

Bu nedenle sütten üretilen peynirlerin de yağ oranının yüksek olduğunu aktaran Aydın, üretilen üç çeşit peynirin lezzetinin de birbirinden güzel olduğunu kaydetti.

Aydın, ilginin yüksek olduğu peynir için bir yıl önceden sipariş verildiğini dile getirerek, "Ortalama 3 ayda üretilen ve uygun ortamda depolanan peynir yıl boyunca tüketilmekte. Sadece bölge değil ülkemiz genelinde talep görmekte. Bu peynir bitki florasının çeşitliliği ve yağ oranının yüksek olması sebebiyle çok lezzetli." diye konuştu.

Kaynak: AA



