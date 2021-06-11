FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Sadece 3 ay üretiliyor, siparişler ise bir yıl önceden alınıyor!

Sadece 3 ay üretiliyor, siparişler ise bir yıl önceden alınıyor!

11.06.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yılın 3 ayında koyun ve keçi sütünden üretilen peynir için bir yıl önceden sipariş veriliyor.

Yaklaşık 165 bin koyun ve keçi varlığına sahip ilçede besicilerin mesaisi süt veriminin yüksek olduğu mart ayından itibaren artıyor.

Mart ayı boyunca sabahın erken saatlerinde otlattıkları hayvanlardan sağdıkları süt ile kuzu ve oğlakları besleyen besiciler nisan, mayıs ve haziran aylarında sağdıkları sütü de peynir yapımında kullanıyor.

İlçenin kırsal mahallelerinde üretilen peynir lezzeti nedeniyle büyük talep görüyor.

PAZARA ULAŞMADAN SATILIYOR

Geleneksel yöntemlerle "salamura", "örgü" ve "eritme" olarak üç çeşit üretimi yapılan peynirin müşterisi hazır. Pazara ulaşmadan satılan peynir bir yıl önceden sipariş veren müşterilerin adreslerine gönderiliyor.

20210611_2_48707622_65980741_Web

Kırsal Çayönü Mahallesi'nde yaşayan Şevkat Ulaş, ailesiyle besicilik yaptıklarını, koyun ve keçileri yaklaşık 7 saat otlattıktan sonra sütlerini sağmaya başladıklarını söyledi.

20210611_2_48707622_65980743_Web

Sağılan süte süzüldükten sonra maya kattıklarını belirten Ulaş, 2 saat sonunda sütün peynire dönüştüğünü aktardı.

Ulaş, filelere koyarak suyunu süzdükleri peyniri dilimledikten sonra tuzlayarak satışa hazır hale getirdiklerini ifade etti.

20210611_2_48707622_65980744_Web

Vezire Ulaş ise bu peynirin satışından elde ettikleri gelir ile geçimlerini sağladıklarını belirtti.

Günlük yaklaşık 50 kilogram peynir ürettiklerini anlatan Ulaş, peynirin büyük ilgi gördüğünü, bir yıl öncesinden sipariş aldıklarını dile getirdi.

20210611_2_48707622_65980745_Web

"SADECE BÖLGE DEĞİL ÜLKEMİZ GENELİNDE TALEP GÖRMEKTE"

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyüp Aydın, Mazıdağı'nın küçükbaş hayvancılıkta Mardin'in ilçelerinde ikinci sırada yer aldığını, ilçenin bitki florasının zengin olması nedeniyle hayvanların sütlerinde yağ oranının yüksek olduğunu bildirdi.

20210611_2_48707622_65980737_Web

Bu nedenle sütten üretilen peynirlerin de yağ oranının yüksek olduğunu aktaran Aydın, üretilen üç çeşit peynirin lezzetinin de birbirinden güzel olduğunu kaydetti.

20210611_2_48707622_65980742_Web

Aydın, ilginin yüksek olduğu peynir için bir yıl önceden sipariş verildiğini dile getirerek, "Ortalama 3 ayda üretilen ve uygun ortamda depolanan peynir yıl boyunca tüketilmekte. Sadece bölge değil ülkemiz genelinde talep görmekte. Bu peynir bitki florasının çeşitliliği ve yağ oranının yüksek olması sebebiyle çok lezzetli." diye konuştu.

20210611_2_48707622_65980739_Web

Kaynak: AA

Çıktığı baskülü kıran kurbanlık boğaya ikinci el otomobil fiyatı istendi!Çıktığı baskülü kıran kurbanlık boğaya ikinci el otomobil fiyatı istendi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
77 yıllık alışkanlık: Gece kalkıp bakarım!77 yıllık alışkanlık: Gece kalkıp bakarım!
Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Süt aynı koyun aynı leçi aynı. Pey ir neden farklı ne olaki
yemeyiz olur biter zaten böyle şeylerin gidecegi kesim belli herkez dagılabılır

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

Yıl sonu dolar tahmini 8,95'e yükseldi

Yıl sonu dolar tahmini 8,95'e yükseldi

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bu ilçede haftalık ev kirası ile Anadolu'da arsa alınır!

Bu ilçede haftalık ev kirası ile Anadolu'da arsa alınır!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yardım parası ne zaman yatacak?

Yardım parası ne zaman yatacak?

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.