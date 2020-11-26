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Pandemiyi fırsata çevirdi! Karavan için 1 yıl sonrasına sipariş alınıyor

KOBİ HABERLERİ  | 26.11.2020 10:11 | Son Güncelleme

Sakarya'da karavan satışı yapan Ebru Yetim pandemi nedeniyle insanların otel odaları yerine karavanları tercih etmeye başladığını, üretici firmaların ancak 1 yıl sonrası için sipariş alabildiğini belirtti.

Pandemiyi fırsata çevirdi! Karavan için 1 yıl sonrasına sipariş alınıyor

Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda vatandaş yaz tatili için karavan tercih etmeye başlarken siparişlere yetişmekte zorlanan üreticiler 1 yıl sonraya gün vermeye başladı. Yaz tatili sezonunun bitmesine rağmen karavan turizmine ilgi azalmadı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yaşayanlar, satın aldıkları ya da kiraladıkları karavanlarla yakın şehirlerde bulunan karavan kamp alanlarına akın etmeye başladı. Adapazarı Poyrazlar Gölü yanındaki park alanı da karavan severlerin akınına uğradı. Hafta içi bile dolu olan kamp alanında özellikle hafta sonu yer bulmak için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

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'HOBİMİZDİ, İŞE DÖNÜŞTÜ'

Sakarya'da karavan satış mağazası bulunan Ebru Yetim, son 1 yılda karavana ilginin yüzde 100'den fazla arttığını belirtti. Karavanla yaptıkları tatillerin ardından tutkularını ticarete dönüştürdüklerini söyleyen Ebru Yetim, "Karavan bizim 10 senelik hobimiz. Birtakım vesilelerle bizim için bir işe dönüştü. Biz gezmeyi seven bir aileyiz. Daha önce tur ve uçak ile gezilere gittik ve bu tarzın bize uygun olmadığını fark ettik. Alternatif tatil arayışlarına girmemizle birlikte Avrupa'da bir kültür haline gelmiş karavan ilgimizi çekti. Bunu araştırdık ve karavan kiralayarak Avrupa'da tatil yapmaya başladık. Tecrübe ettikten sonra da karavanımızın siparişini verdik ve o zamandan bu yana karavancıyız. Olaylar ve insanlar, hobimizi işe dönüştürmeye sevk etti. Şu anda karavan ve parçaları üzerine bir mağazaya sahibiz" dedi.

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'PANDEMİDE KARAVANA TALEP YÜZDE 100 ARTTI DİYEBİLİRİZ'

İnsanların otel odaları yerine karavanı tercih ettiğini ifade eden Ebru Yetim, "İnsanlar yavaş yavaş otele alternatif bir tatil olarak karavanı tercih etmeye başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile insanlarımızda bu heves uyandı. Pandemi ile birlikte insanlarımız herkesin kullandığı otel odaları yerine karavanları tercih etmeye başladı. İnsanlar açısında karavan ile tatil çok tercih edilirken, üretici firmalar ise ancak 1 yıl sonrası için sipariş alabiliyor. Pandemi süresinde karavanlara talep yüzde yüz arttı diyebiliriz" diye konuştu.

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Ailesiyle birlikte İstanbul'dan Sakarya'ya gelen ve Poyrazlar Gölü kenarında bulunan karavan kamp alanında tatil yapan Tolga Ertekin ise, "Karavan gerçekten bir trend içindeydi. Pandemi de bu süreci hızlandırdı. Biz doğa ile iç içe olmayı çok seviyoruz. Bu süreçte de gerçekten karavan hayatının içinde olmaktan çok mutluyuz ve herkese de tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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