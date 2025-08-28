'Para taşı' olarak biliniyordu! 'Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur'

Binlerce yıldır insan hayatında yer alan doğal taşlar, günümüzde de takı ve aksesuar olarak sıkça tercih edilmeye devam ediyor. Hafızayı güçlendirdiğine, motivasyonu artırdığına, ağrı ve sızılara iyi geldiğine inanılan taşlar, aynı zamanda dekoratif şıklıklarıyla da dikkat çekiyor.

Sivas'ta doğal taşlardan yapılan ürünlere olan ilgi dönemsel olarak değişiyor.

İnsan yaşamının her döneminde kullanılan taşlar yeni doğan bebeklerin diş çıkarma sürecinden, öğrencilerin sınav dönemine, ekonomik sıkıntıların öne çıktığı zamanlardan, diyet yapan bireyler kadar birçok dönemde insan yaşamına iyi geldiği düşünülerek tercih ediliyor.

10 yıldır doğal taşlardan takı yapan işleme ustası İbrahim Kozan, "Kimileri de bu taşları görünüşünden dolayı evlerine alırlar. Dekoratif amaçlı şık görünümünden dolayı da tercih edenler vardır" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK TAŞ ÇEŞİDİ VAR HER TAŞIN FARKLI ÖZELLİKLERİ, FAYDALARI VAR"

Her dönemde ve her yaş gurubunda insanları kullanabileceği farklı taşların olduğunu belirten Kozan, "Eski uygarlıklardan bu yana insanoğlu takı olarak kullanmaya devam ediyor. Günümüzde de insanlar doğal taşlardan yapılan tespih, kolye, bileklik gibi takı ürünlerini kullanıyorlar. Birçok taş çeşidi var her taşın farklı özellikleri, faydaları var. Kimi dönem öğrenciler sınav zamanında motivasyonlarını, başarılarını arttırmak için belirli taşlardan bize başarı bileklikleri yaptırırlar. Bu bilekliklere hafızayı kuvvetlendiren, motivasyonu ve odaklanmayı arttırma gibi özellikleri olan taşları kullanırız. Her dönem taşlara farklı talepler olur. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde insanlar 'sitrin taşına' rağbet gösterirler. Eskiden sitrin taşı para taşı olarak kabul edilir ve zamanın tüccarlarının kasalarında bulunurmuş. Tokluk hissi verdiği için 'ay taşını' diyet yapanlar veya kilo problemi olanlar kullanırlar" diye konuştu.

"NAZARDAN VE NEGATİF ENERJİDEN KURTULMAK İÇİN BU TAŞLARA İLGİLİ ARTTI"

Kişinin burcuna göre de takı yaptıklarını ifade eden Kozan, "Doğal taşlar insan hayatının her döneminde kendisini göstermektedir. Yeni doğan bebeklerde diş çıkarma döneminde 'kehribar' tercih edilir. İlerleyen yaşlarda da ağrı ve sızılar içinde kullanılan taşlar vardır. Kimileri de bu taşları görünüşünden dolayı evlerine alırlar. Dekoratif amaçlı şık görünümünden dolayı da tercih edenler vardır. İnsanlar bu taşları tercih ederken bazen de burçlarına göre talepte bulunabiliyorlar. Kişinin burcuna göre de kolye, bileklik ve tespihler hazırlanabiliyor. Hırçın birisine 'ametist' taşını öneriyoruz, cilt hastalıklarıyla ilgili 'akik taşını' öneriyoruz. Nazardan, negatif enerjiden kurtulmak için son zamanlarda bu taşlara ilgili arttı. Taşın cinsine ve işlenişine göre fiyatı değişmektedir. Her bütçenin alabileceği taşlar da bulunmaktadır" dedi. (İHA)