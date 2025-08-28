FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Para taşı' olarak biliniyordu! 'Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur'

Doğal taşlardan yapılan takı ve aksesuar ürünlerine olan ilgi, dönemsel olarak değişiyor. Eski uygarlıklardan bu yana kullanılan doğal taşlar günümüzde de tespih, kolye ve bileklik gibi ürünlerde tercih ediliyor. Doğal taşlardan takı yapan işleme ustası İbrahim Kozan "Her dönem taşlara farklı talepler olur. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde insanlar 'sitrin taşına' rağbet gösterir. Eskiden sitrin taşı para taşı olarak kabul edilir ve zamanın tüccarlarının kasalarında bulunurmuş" dedi.

'Para taşı' olarak biliniyordu! 'Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur'

Binlerce yıldır insan hayatında yer alan doğal taşlar, günümüzde de takı ve aksesuar olarak sıkça tercih edilmeye devam ediyor. Hafızayı güçlendirdiğine, motivasyonu artırdığına, ağrı ve sızılara iyi geldiğine inanılan taşlar, aynı zamanda dekoratif şıklıklarıyla da dikkat çekiyor.

Para taşı olarak biliniyordu! Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur 1

Sivas'ta doğal taşlardan yapılan ürünlere olan ilgi dönemsel olarak değişiyor.

Para taşı olarak biliniyordu! Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur 2

İnsan yaşamının her döneminde kullanılan taşlar yeni doğan bebeklerin diş çıkarma sürecinden, öğrencilerin sınav dönemine, ekonomik sıkıntıların öne çıktığı zamanlardan, diyet yapan bireyler kadar birçok dönemde insan yaşamına iyi geldiği düşünülerek tercih ediliyor.

Para taşı olarak biliniyordu! Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur 3

10 yıldır doğal taşlardan takı yapan işleme ustası İbrahim Kozan, "Kimileri de bu taşları görünüşünden dolayı evlerine alırlar. Dekoratif amaçlı şık görünümünden dolayı da tercih edenler vardır" şeklinde konuştu.

Para taşı olarak biliniyordu! Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur 4

"BİRÇOK TAŞ ÇEŞİDİ VAR HER TAŞIN FARKLI ÖZELLİKLERİ, FAYDALARI VAR"

Her dönemde ve her yaş gurubunda insanları kullanabileceği farklı taşların olduğunu belirten Kozan, "Eski uygarlıklardan bu yana insanoğlu takı olarak kullanmaya devam ediyor. Günümüzde de insanlar doğal taşlardan yapılan tespih, kolye, bileklik gibi takı ürünlerini kullanıyorlar. Birçok taş çeşidi var her taşın farklı özellikleri, faydaları var. Kimi dönem öğrenciler sınav zamanında motivasyonlarını, başarılarını arttırmak için belirli taşlardan bize başarı bileklikleri yaptırırlar. Bu bilekliklere hafızayı kuvvetlendiren, motivasyonu ve odaklanmayı arttırma gibi özellikleri olan taşları kullanırız. Her dönem taşlara farklı talepler olur. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde insanlar 'sitrin taşına' rağbet gösterirler. Eskiden sitrin taşı para taşı olarak kabul edilir ve zamanın tüccarlarının kasalarında bulunurmuş. Tokluk hissi verdiği için 'ay taşını' diyet yapanlar veya kilo problemi olanlar kullanırlar" diye konuştu.

Para taşı olarak biliniyordu! Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur 5

"NAZARDAN VE NEGATİF ENERJİDEN KURTULMAK İÇİN BU TAŞLARA İLGİLİ ARTTI"

Kişinin burcuna göre de takı yaptıklarını ifade eden Kozan, "Doğal taşlar insan hayatının her döneminde kendisini göstermektedir. Yeni doğan bebeklerde diş çıkarma döneminde 'kehribar' tercih edilir. İlerleyen yaşlarda da ağrı ve sızılar içinde kullanılan taşlar vardır. Kimileri de bu taşları görünüşünden dolayı evlerine alırlar. Dekoratif amaçlı şık görünümünden dolayı da tercih edenler vardır. İnsanlar bu taşları tercih ederken bazen de burçlarına göre talepte bulunabiliyorlar. Kişinin burcuna göre de kolye, bileklik ve tespihler hazırlanabiliyor. Hırçın birisine 'ametist' taşını öneriyoruz, cilt hastalıklarıyla ilgili 'akik taşını' öneriyoruz. Nazardan, negatif enerjiden kurtulmak için son zamanlarda bu taşlara ilgili arttı. Taşın cinsine ve işlenişine göre fiyatı değişmektedir. Her bütçenin alabileceği taşlar da bulunmaktadır" dedi. (İHA)

Para taşı olarak biliniyordu! Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur 6

Para taşı olarak biliniyordu! Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur 7

Para taşı olarak biliniyordu! Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur 8

Para taşı olarak biliniyordu! Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur 9

Para taşı olarak biliniyordu! Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur 10Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'
Eleman bulamadı, çözüm yanı başında çıktı! 'Önce şaşırıyorlar'Eleman bulamadı, çözüm yanı başında çıktı! 'Önce şaşırıyorlar'

Anahtar Kelimeler:
doğal taş taş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Her yaz çıkıp topluyorlar

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Her yaz çıkıp topluyorlar

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı…

IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı…

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.