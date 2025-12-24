Parası olmayana para verdiğine inanıyorlar! 300 TL'ye satılıyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, halk arasında "şans" ve "bereket" getirdiğine inanılan kokina çiçeği bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı.

İki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan çiçek, özellikle yeşil yaprakları üzerinde yer alan kırmızı meyvesinin verdiği renkle hemen her yaştan insanın dikkatini çekiyor.

Çiçekçi esnafı da özellikle yeni yıl öncesinde ve yılbaşında kutlamalarında tercih edilen kokinalarla dükkanlarını süslemeye başladı.

"İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, AA muhabirine, vatandaşların, kokinanın "evi olmayana ev", "eşi olmayana eş", "parası olmayana para" verdiğine inandığını, yeni yıl öncesi "şans getirir" düşüncesiyle bu çiçeğe talep gösterdiğini söyledi.

"BU YIL DA YOĞUN TALEP BEKLİYORUZ"

Dükkanlarda satışların yaklaşık bir aydır devam ettiğini belirten Çimen, "Kokina çiçeğine geçen yıl büyük ilgi vardı, bu yıl da yoğun talep bekliyoruz. Yılbaşına kadar ilginin daha da artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"DEMETİ 300 - 350 TL ARASINDA"

Esnafın "özel gün" düşüncesiyle fiyatlarda fahiş artışa gitmesinin söz konusu olmadığını dile getiren Çimen, "Dükkanlarımızda kokinanın demeti 300 ile 350 lira arasında satılıyor." bilgisini verdi.

"YILBAŞI KUTLAMALARI İÇİN ORKİDE, NERGİS VE KAZABLANKA DA TALEP GÖRÜYOR"

Her çiçekte olduğu gibi yılbaşının simgesi olarak görülen kokinanın da çiçekçi esnafından alınması gerektiğini söyleyen Çimen, şunları ifade etti:

"Kokina, su istemez, özel bir bakım gerektirmez. Bu çiçek, genellikle bir yıl bozulmadan dayanabiliyor. Marketlerde de bu çiçek satılıyor ama biz esnaftan alınmasını tavsiye ediyoruz. Marketlerden alınan kokinalarda kararma veya bozulma görülebiliyor. Dükkanlardan alınan çiçekler taze olduğu için uzun süre kalıcılığını koruyor. Ayrıca marketlerde çiçek satılması diğer gıdaların güvenliği açısından risk oluşturabiliyor."

Çimen, yeni yıl kutlamaları için kokina dışında da birçok çiçeğin tercih edilebildiğini söyledi.

Orkide, nergis ve kazablanka gibi farklı çiçeklere de talep olduğunu belirten Çimen, bunların fiyatlarının da yerli ve ithal oluşlarına göre değişebildiğini kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır