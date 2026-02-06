Parasını ne altına ne gümüşe yatırdı! Gören bakıyor ‘Aylık kazanç 1 milyon TL’

Yastık altında bir gün ihtiyaç olur diye saklanan altınları ile hayalini gerçekleştirdi. Annesinin çeyiz için biriktirdiği altınları iş kurmak için harcayan Cansın Karakuş, iş makinesi ve kepçe alarak şantiyelerde çalışmaya başladı.

ÇEYİZ PARASI İLE KEPÇE ALDI

Pembe bareti ile şantiyede yoğun bir tempoda çalışan Karakuş, “Benim makinem 5 milyon TL’lik ve 9 tonluk bir kepçe. Çeyiz paralarımız ile kendimize kepçe alıp, iş kuruyoruz” dedi.

“BÜLENT ERSOY DA BU İŞİ YAPIYOR”

Bütün birikimini iş makinesi ve kepçeye yatıran Karakuş, “Bülent Ersoy da bu işi yapıyormuş hatta, kepçeleri falan varmış” deyip maddi olarak güzel ilerlediğini ifade etti.



BABASI DA BU MESLEKTEN

Babasının 13 yaşından beri kepçe operatörlüğü yaptığını belirten Karakuş, annesinin son 5 yıldır çeyiz parası biriktirdiğini öğrenince kredi çekip peşinat ödeyerek kepçe ve iş makinesi aldığını söyledi. Hedefinin çeyiz için annesinin biriktirdiği altınları yerine koymak olduğunu kaydeden Karakuş, şunları kaydetti:

“Eğer bir yatırım yaparsam istediğim kadar çeyiz de düzerim. Şu an burada işi öğreniyorum.Ellerimle mazot taşıyorum gerekirse. Teyzeler durduruyor bazen, görenler çok şaşırıyor. Çok da gurur duruyorlar, çok hoşuma gidiyor”

AYLIK KAZANÇ NE KADAR?

Böyle bir yatırımın ne kadar kazandırdığını da açıklayan Karakuş, “Minimum 200 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar değişebiliyor aylık” şeklinde konuştu.

Kaynak: Show Haber