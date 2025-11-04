FİNANS

'Pazar sıkıntısı yok, her gün gelip alıyorlar' Karar verdi '2 milyon 400 bin TL' sayesinde kurdu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibeyle süt üretim çiftliği kuran Samet Dağlar, günlük ortalama 1 ton süt üreterek ekonomiye katkıda bulunuyor. Dağlar "Pazar noktasında bir sıkıntımız yok, sütümüzü günlük olarak gelip alıyorlar" ifadelerini kullandı.

'Pazar sıkıntısı yok, her gün gelip alıyorlar' Karar verdi '2 milyon 400 bin TL' sayesinde kurdu

Sivas'taki Çepni beldesinde yaşayan Dağlar, süt üretim çiftliği kurmak amacıyla yaklaşık 4 yıl önce TKDK'ye başvurdu. Dağlar, 3 milyon 900 bin TL yatırım tutarlı büyükbaş hayvan çiftliği için 2 milyon 400 bin TL hibe desteği aldı.

Pazar sıkıntısı yok, her gün gelip alıyorlar Karar verdi 2 milyon 400 bin TL sayesinde kurdu 1

Mesleğe 20 inekle başlayıp 80'e çıkaran ve 150 büyükbaşı hedefleyen Dağlar, modern ekipman ve otomatik sağım robotuyla günlük ortalama 1 ton süt üretimi yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

İki çocuk babası 53 yaşındaki Samet Dağlar, AA muhabirine, uzun yıllardır çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Pazar sıkıntısı yok, her gün gelip alıyorlar Karar verdi 2 milyon 400 bin TL sayesinde kurdu 2

"DEVLETİN VERDİĞİ DESTEKLE BU ÇİFTLİĞİ YAPTIK"

Bu işi 2021 yılında profesyonel yapmaya karar verdiğini belirten Dağlar, "Devletin verdiği destekle bu çiftliği yaptık. Hayvan sayımızı çoğaltarak devam etmeye çalışıyoruz." dedi.

Hayvan sayısını artırmanın en büyük hedefi olduğunu vurgulayan Dağlar, "2021 yılında 20 hayvanla bu işe başladık, şu anda 80 hayvanımız var. Çoğaltarak devam etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Pazar sıkıntısı yok, her gün gelip alıyorlar Karar verdi 2 milyon 400 bin TL sayesinde kurdu 3

"PAZAR NOKTASINDA BİR SIKINTIMIZ YOK"

Dağlar, çiftlikte modern şekilde süt üretimi yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Alttan sıyırgısı olan ızgaralı bir sistemimiz var. Modern sağımhanemiz var. Her işi makineyle yapıyoruz ve daha modern çalışıyoruz. Günlük şu anda 1 ton civarında süt üretimimiz var. Pazar noktasında bir sıkıntımız yok, sütümüzü günlük olarak gelip alıyorlar. Devlet desteği olmasa böyle bir ahır, böyle bir sistem yapmamız biraz zor. Devlet desteklerinden faydalanmaya devam ediyoruz. Bu sene de güneş enerji santrali, makine ve ekipman desteğimiz onaylandı. Çiftliğimizi modernleştirmeye devam edip üretime devam edeceğiz."

İŞLETMENİN ELEKTRİK İHTİYACINI DEVLET DESTEĞİYLE KURDUĞU GES'TEN KARŞILIYOR

TKDK desteğiyle işletmenin çatısına kurdukları 25 kilovatlık güneş enerji santralinden çiftliğin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını ve fazlasını devlete sattıklarını anlatan Dağlar, desteklerden faydalanmaya devam edeceklerini söyledi.

Dağlar, hayvancılıktan elde ettikleri gübreleri de arazilerinde kullandıklarını dile getirdi.

Gebelerin doğum yapmasıyla işletmedeki hayvan sayısının 100'ü aşacağını ifade eden Dağlar, 150 hayvana ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

süt Çiftlik devlet desteği hibe
