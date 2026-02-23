FİNANS

Ramazan'da satışlar arttı: Tezgahlarda yoğunluk 'Fiyatlar çok uygun'

Afyonkarahisar’da Ramazan ayı ile birlikte balık tezgahlarında hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar özellikle kırmızı ve beyaz ete göre fiyatı uygun olan balığa yoğun ilgi gösteriyor. Balıkçı esnafı Ali Türk, balık satışlarının iyi olduğunu vurgulayıp "Balık fiyatları çok uygun 100 TL'den başlıyor 500 liraya kadar taze balıklarımız var" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında hafif ve sağlıklı beslenmeyi tercih eden vatandaşların balığa yönelmesi, tezgâhlardaki hareketliliği artırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren semtlerde kurulan pazara gelen vatandaşlar, taze balık alabilmek için yoğunluk oluşturdu. Balığın tezgahlardaki satış fiyatının ise türüne göre 100-500 TL arasında değiştiği belirtildi. İlgiden yoğun olan esnaf balığın iftar sofralarını taçlandırdığını ifade ettiler.
Esnaflar Ramazan ayı boyunca talebin artarak devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Ramazan da satışlar arttı: Tezgahlarda yoğunluk Fiyatlar çok uygun 1

Vatandaşlar hem uygun fiyat hem de taze ürün bulabilmek adına balık pazarını tercih ettiklerini dile getirirken, Ramazan sofralarında balığın önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Ramazan da satışlar arttı: Tezgahlarda yoğunluk Fiyatlar çok uygun 2

"HERKES UYGUN BALIK YESİN DİYE..."

Balıkçı esnafı Ali Türk, balık satışlarının iyi olduğunu vurgulayarak, "Balığımızı buraya getirdik. Herkes uygun balık yesin diye. Yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yani eşimizi dostumuzu herkese bekliyorum buraya. Balık fiyatları çok uygun 100 TL'den başlıyor 500 liraya kadar taze balıklarımız var" dedi.
Pazara balık almaya gelen müşteri Mehmet Gültekin, fiyatların uygun olduğunu vurguladı.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
balık Afyonkarahisar Ramazan balık fiyatları satış
