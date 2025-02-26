Restoranlarda yeni uygulama! Bir yemekte 105 TL fark ediyor... O yöntemle fiyat yüzde 21 düşüyor

Restoranlardaki fiyatlar bir süredir vatandaşın gündemindeydi. Esnaf ise her yeni gün farklı bir uygulama ile müşterilerin karşısına çıkıyordu. Önce esnaf, müşteri kaybetmemek adına porsiyonları küçülttü, şimdi ise ikramlı ve ikramsız seçenekleri menüye koymaya başladı.

NTV'de yer alan habere göre; Ankara'da bir kebapçı, mevsim salata, tarator, mantar gibi ikramların olmadığı porsiyonlarda fiyatları yüzde 21 oranında düşürdü.

"FİYATLAR MAKUL HALE GELSİN İSTİYORSAK..."

Restoran işletmecisi Abdurrahman Işıksever "Fiyatlar makul hale gelsin istiyorsak, ikramları müşteriye bırakmak lazım. Bir restoran şu anda bir Adana'yı 394 liraya, iskenderi 319 liraya verip yanında da bunları veriyorsa tamam o ikrama para alınmıyor ama 419 liraya verip de yanındakilere ikram diyorsa ikram değil" ifadelerini kullandı.

İKRAMSIZ MENÜ 394 TL, İKRAMLI MENÜ 499 TL

Restoranda, bulgur pilavı, közlenmiş biber ve lavaşın yer aldığı ikramsız menü 394 liradan satışa sunuluyor. İkramlı menünün fiyatı ise 499 lira oluyor, arada yüzde 21'lik fark ortaya çıkıyor.

Et döner dürüm 374 liradan 295 liraya, ciğer şiş 474 liradan 374 liraya, beyti ise 404 liradan 319 liraya düşüyor.

Örneğin dört kişilik bir aile restorana gittiği zaman eğer ikramsız iskender tercih ederse ödemesi gereken bedel 1276 lira oluyor. İkramlı olanı tercih etmesi halinde de 340 liralık fark daha ödüyor.