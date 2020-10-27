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Rize'de, 60 yıl sonra üretilen kenevir hasat ediliyor

KOBİ HABERLERİ  | 27.10.2020 10:40 | Son Güncelleme

Rize'de, 60 yıl sonra yasağın kalkmasının ardından üretimi yeniden başlayan kenevir de hasat yapılıyor. Kenevirlerden bitkisel liflere sahip iplikler üretilerek, sağlıklı özel dokuma kumaşlar elde edilecek. Kentte kenevir ipi dokumacılığı için de açılan kurslar ilgi görüyor.

Rize'de, 60 yıl sonra üretilen kenevir hasat ediliyor

Bir dönem kenevirden elde edilen liflerden özel el dokuma tezgahlarında üretilen Rize Bezi geleneği, 1960 yılında kenevir üretiminin yasaklanması ile yok olmaya yüz tuttu. Kenevirin ekiminin özel izinle yeniden yasallaşmasının ardından eski gelenek gün yüzüne çıkarıldı. Yasağın kalkması ile üretimi yeniden başlayan kenevir de hasatlar yapılmaya başlandı. Fındıklı ilçesinde 3 dönüm araziye kenevir eken çiftçi Mehmet Avni Kartal, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde hasadı gerçekleştirdi.

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KENEVİR İPİ ÜRETİM KURSU AÇILDI

Kenevirlerden bitkisel liflere sahip iplikler üretilerek, sağlıklı özel dokuma kumaşlar elde edilecek. Bu amaçla kentte kenevir ipi dokumacılığı için de kurslar açıldı. Rize Valiliği'nin koordinesinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce ortaklaşa açılan kenevir ipliği üretim kurslarında yıllar önce üretim yapan ustalar, dokuma eğitmenlerine özel kenevir ipliği üretim tekniklerini öğretiyor. Hint kenevirinden elde edilen iplikle özel el dokuma tezgahlarında üretilen Rize Bezi'nden ise masa örtüsü, havlu ve kıyafetler dikilecek.

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'ÇAYA GÖRE KOLAY BİR TARIM'

Kenevir hasadına başlayan üretici Mehmet Avni Kartal, "Dünya piyasasında iyi bir ticareti olduğunu öğrenince, gerekli izni alarak üretimi yaptım. 2 yıldır kenevir üretimi yapıyorum. Geçen yıl çok daha verimli geçti. Çaya göre kolay bir tarım. Ek, 4 ay sonra hasadını yap, tohumunu ve gövdesini sat. 3 dönüm tarlaya kenevir ektim. gelecek yıl genişletmeyi düşünüyorum" dedi.

Kenevir hasadına katılan Fındıklı Tarım ve Orman Müdürü Özcan Kara da kenevir üretiminin tüm aşamalarının kontrol altında gerçekleştiğini söyledi.

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VALİ: KENEVİR ÜRETİMİNİ ANLATTIK

Kenevir ipliği üretim kursunu ziyaret eden Rize Valisi Kemal Çeber, kenttin 1960'lı yıllara kadar Türkiye'nin kenevir üretimindeki en önemli merkezlerden biri olduğunu hatırlattı. Vali Çeber, "Bu tarihten sonra çayın çok yaygın hale gelmesi, alanların çaya ayrılması ayrıca kenevir üzerine getirilen yasaklamalarla bu üretim de geriledi. 2018 yılında sadece Çamlıhemşin ilçesinde 250 metrekarelik bir yerde tohum elde etmek için kenevir izni istemişti. Cumhurbaşkanımızın bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetle yeniden keneviri gündeme taşımasıyla biz de Rize'de çalışmaya başladık. Köyleri gezerek kenevir üretimini anlattık, kenevirden elde edilecek ürünler üzerinde çalıştık. 21 bin metrekarelik üretim talebi oldu. Bu yıl pandemi ve değişik sebeplerle biraz azalma olsa da yine üretimimizi yaptık. Nisan ve mayısta ekilen ürünlerin temmuz itibariyle hasadına başlanıyor, ekim sonuna kadar devam ediyor. Toplanan kenevirin gövdeleri zahmetli bir süreçten geçtikten sonra ip haline dönüştürülüyor ve Rize bezi dokumaları elde ediliyor" diye konuştu

Rize'nin kenevir üretiminde tekrar en iddialı illerden biri olacağını kaydeden Vali Çeber, "Rize'de coğrafi özelliklerinden dolayı yer bulmakta sıkıntı yaşasak da çiftçilerimiz artık ilgi gösteriyor. Hint kenevirinin, Rize bezinin en popüler olduğu günlere doğru yol alıyoruz. Kenevir ipliği üretimi için bir kurs açtık, bu kurslarımız ilçelerimize yayılacak. Tüm çiftçilerimize valilik olarak yetiştirilen kenevirin alım garantisini veriyoruz, gerekli araçların tedariki ve pazarlama konusunda yardımcı oluyoruz" dedi.

'TARLADAKİ ÜRÜN İPLİĞE DÖNÜŞECEK'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu da "Rize'nin ilk tescilli coğrafi işaretli ürünü Rize bezi kenevir ipinden yapılıyor. İşte bu ürünün iplikten başlayan bir serüveni var. Bu ipin üretimi için bir kurs açtık. Tarlada ekilen ürün ipliğe dönüştürülecek ve dokuma tezgahlarında Rize bezi olacak" diye konuştu.

Kenevir ipi üretim kursuna katılan Abdülmalik Safi de "Kenevirden iplik üretmeyi öğrendik. Daha da ileri gideceğiz, hayallerimiz var, değişik çalışmalarla güzel şeyler ortaya çıkartacağız" dedi.

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