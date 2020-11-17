FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor

Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor

KOBİ HABERLERİ  | 17.11.2020 09:22 | Son Güncelleme

Amasya’da yaşayan çiftlik sahibi Ahmet Karan, Çinlilerin ‘ölümsüzlük meyvesi’, Avrupalıların ise ‘süper meyve’ dedikleri hünnap ağacından rüyasına girmesi üzerine 8 yılda 13 bin adet dikerek yaklaşık 600 ton sattı. Şimdi de pekmez, püre ve lokumunu üretmek için kolları sıvadı.

Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor

Amasya-Suluova yolu üzerindeki çiftliğinin bulunduğu mevkide uzun yıllardır başta elma olmak üzere çeşitli meyvelerden yetiştirmesine rağmen istediği geliri elde edemeyip meyvecilikten ümidini kestiği sırada rüyasındaki "Daha ne duruyorsun, hünnap dik" sesiyle irkilmesi sonrası bu meyveyi yetiştirmek için araştırmalar yapıp harekete geçen Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ahmet Karan, çiftliğini Türkiye’nin en büyük hünnap üretim merkezlerinden biri haline getirip elmasıyla anılan şehri adeta bu yıl ortalama kilosunu 5 liradan sattığı hünnabın başkentine dönüştürdü.

c2652bf1-c47b-40a6-9843-4c8ac9a4f00d

52 yaşındaki Karan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bizim evden hünnap hiç eksik olmaz” dediği şifa kaynağı bu meyvenin pekmez, püre ve lokumunu üreterek satmayı hedefliyor. Çinlilerin milyonlarca ton üretip bitkisel ilaç yapımı başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullandıkları bu meyvenin Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak ve katma değerini artırmak amacıyla girişimlerini sürdüren Karan, hiç şeker içermeyen püresi ile içindeki bütün şifayı barındıran pekmezinden üretmeye başladıklarına ayrıca lokumu içinde deneme yaptıklarını anlattı.

d53a715f-a32f-45ed-95d9-6e262dc80e33

Hünnabın faydaları:

Hünnap pektin, tanen, müsilaj, şeker ve C vitamini ihtiva ediyor. Hünnap, reçel ve sirke yapımının yanı sıra bitkisel ilaç olarak da kullanılıyor. Hünnabın, astım ve solunum sistemi hastalarına çok faydalı olduğu, balgam sökücü ve öksürük kesici özelliği olduğu biliniyor. Kanı temizleyip bağırsakları çalıştıran hünnap, streste vücudun kendini tekrar inşa etmesini hızlandırıyor. Nezle ve soğuk algınlığına karşı direnci artıyor. Şekeri dengeliyor. Zihni ve bedeni yorgunluk, zafiyet, ağrı kaynaklı uykusuzluk durumlarında insana güç veriyor ve ateşi de düşürüyor. Uzmanlar her sabah 3 hünnap yemeyi tavsiye ediyor.

9e9ec58f-e65a-44c9-a339-91f4d533bb0b

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kadın eli değdi, pandemide talep arttı! Yurt dışına ihraç ediyorlarKadın eli değdi, pandemide talep arttı! Yurt dışına ihraç ediyorlar
Dolar yükselişe geçtiDolar yükselişe geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
Araç sahipleri dikkat! Artık kredi kartıyla ödenebilecek
Araç sahipleri dikkat! Artık kredi kartıyla ödenebilecek
Geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacak
Geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da üretiliyor! Deve sütünün litresi 100 lira
Litresi 100 lira! Yok satıyor
Tadını beğendiği istiridye mantarı üretmeye başladı, siparişlere yetişemiyor
Tadına baktı! Köşeyi döndü
Kadın eli değdi, pandemide talep arttı! Yurt dışına ihraç ediyorlar
Kadın eli değdi, pandemide talep arttı! Yurt dışına ihraç ediyorlar
Organik susam ve haşhaş ezmesine talep arttı! Kilosu 35 lira
Talepleri karşılayamıyorlar! Kilosu 35 lira
Koronavirüs sonrası çörek otu yağına talep arttı! 20 mililitresi 70 TL
Salgın sonrası talep patladı!
40 kilo ile başladı! Şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.