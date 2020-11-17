Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor

Amasya-Suluova yolu üzerindeki çiftliğinin bulunduğu mevkide uzun yıllardır başta elma olmak üzere çeşitli meyvelerden yetiştirmesine rağmen istediği geliri elde edemeyip meyvecilikten ümidini kestiği sırada rüyasındaki "Daha ne duruyorsun, hünnap dik" sesiyle irkilmesi sonrası bu meyveyi yetiştirmek için araştırmalar yapıp harekete geçen Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ahmet Karan, çiftliğini Türkiye’nin en büyük hünnap üretim merkezlerinden biri haline getirip elmasıyla anılan şehri adeta bu yıl ortalama kilosunu 5 liradan sattığı hünnabın başkentine dönüştürdü.

52 yaşındaki Karan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bizim evden hünnap hiç eksik olmaz” dediği şifa kaynağı bu meyvenin pekmez, püre ve lokumunu üreterek satmayı hedefliyor. Çinlilerin milyonlarca ton üretip bitkisel ilaç yapımı başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullandıkları bu meyvenin Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak ve katma değerini artırmak amacıyla girişimlerini sürdüren Karan, hiç şeker içermeyen püresi ile içindeki bütün şifayı barındıran pekmezinden üretmeye başladıklarına ayrıca lokumu içinde deneme yaptıklarını anlattı.