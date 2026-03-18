Sabaha kadar çalışıyorlar, hepsi yoğun: Dolu olan 'oraya gidin' diyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala kent genelindeki berber ve kuaförlerde yoğunluk arttı. Bayrama bakımlı ve hazır girmek isteyen vatandaşlar berberlerin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluk, gece boyunca devam ederek sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Kent genelinde birçok berber, artan talep nedeniyle randevulu çalışarak müşterilerin mağduriyet yaşamamasını sağlıyor.

Bolu Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doğan Şimşek ise, bu yoğunluğun esnaflar için bir bereket olduğunu ifade etti.

"MESLEKTAŞLARIMIZIN HEPSİNDE CİDDİ BİR YOĞUNLUK YAŞANIYOR"

Şimşek, kent genelindeki berberlerin hepsinde yoğunluk olduğunu ifade etti.

Şimşek, "26 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 26 yıldır şahitlik ettiğim bayram öncesi yoğunluğuna bugün de devam ediyoruz. Bayramlar, bizim mesleğimizin en yoğun ve en özel dönemlerinden biridir. Vatandaşlar bayrama bakımlı ve hazır girmek istediği için özellikle bayrama bir gün kala, yoğunluk yaşanıyor. Hem hijyen kurallarına hem de müşterilerimizin sıra durumlarına dikkat ediyoruz. Bu yoğunluk esnaflar için bir berekettir. Biz, bu bereketin devam etmesini istiyoruz. İnşallah bu süreç, bizim arkamızdan gelen nesil için de devam eder. Bayram öncesi saat yok, sabaha kadar devam ediyoruz. Meslektaşlarımızın hepsinde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Birbirine yakın olan esnaf arkadaşlar, yoğunluğa göre birbirlerine destek veriyorlar. ‘Ben doluyum, aşağıda bir berber var, oraya gidin' gibi birbirlerine yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştu.