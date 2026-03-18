FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Sabaha kadar çalışıyorlar, hepsi yoğun: Dolu olan 'oraya gidin' diyor

Bolu'da bayram yoğunluğu yaşayan berberler günün ilk ışıklarına kadar mesai yapıyor. Bolu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Doğan Şimşek, "Bayram öncesi saat yok, sabaha kadar devam ediyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala kent genelindeki berber ve kuaförlerde yoğunluk arttı. Bayrama bakımlı ve hazır girmek isteyen vatandaşlar berberlerin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluk, gece boyunca devam ederek sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Kent genelinde birçok berber, artan talep nedeniyle randevulu çalışarak müşterilerin mağduriyet yaşamamasını sağlıyor.

Bolu Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doğan Şimşek ise, bu yoğunluğun esnaflar için bir bereket olduğunu ifade etti.

"MESLEKTAŞLARIMIZIN HEPSİNDE CİDDİ BİR YOĞUNLUK YAŞANIYOR"

Şimşek, kent genelindeki berberlerin hepsinde yoğunluk olduğunu ifade etti.

Şimşek, "26 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 26 yıldır şahitlik ettiğim bayram öncesi yoğunluğuna bugün de devam ediyoruz. Bayramlar, bizim mesleğimizin en yoğun ve en özel dönemlerinden biridir. Vatandaşlar bayrama bakımlı ve hazır girmek istediği için özellikle bayrama bir gün kala, yoğunluk yaşanıyor. Hem hijyen kurallarına hem de müşterilerimizin sıra durumlarına dikkat ediyoruz. Bu yoğunluk esnaflar için bir berekettir. Biz, bu bereketin devam etmesini istiyoruz. İnşallah bu süreç, bizim arkamızdan gelen nesil için de devam eder. Bayram öncesi saat yok, sabaha kadar devam ediyoruz. Meslektaşlarımızın hepsinde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Birbirine yakın olan esnaf arkadaşlar, yoğunluğa göre birbirlerine destek veriyorlar. ‘Ben doluyum, aşağıda bir berber var, oraya gidin' gibi birbirlerine yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Berber bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.