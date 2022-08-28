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Salça zamanı ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Yoğun tempoda telefonu hiç susmuyor

28.08.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Şahin Aydoğdu'nun salça zamanı telefonu susmuyor. 5 yıl önce ek iş yapmaya karar verip seyyar domates çekme makinesi alan Aydoğdu, 15 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında yoğun bir tempoya girerek ev ev gezip günde 5 ton salça çekiyor. Aydoğdu bu işlemden 5 bin lira kazanıyor. Aydoğdu, bu işi ek iş ve hobi olarak yapıyor.

Salça zamanı ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Yoğun tempoda telefonu hiç susmuyor

Her şey Osmangazi ilçesinde yaşayan Şahin Aydoğdu'nun 5 yıl önce ek iş yapmaya karar vermesiyle başladı. Şahin Aydoğdu, kendine bir seyyar domates çekme makinesi alarak her yere ilan verdi. Aydoğdu şimdi salça yapma zamanı olan 15 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında yoğun bir tempoya giriyor. Salça yapmak isteyenler Aydoğdu'yu telefonla arayarak domateslerini çektirmek istediğini söylüyor.

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SALÇA ÇEKMEK İÇİN BURSA'NIN TÜM MAHALLE VE KÖYLERİNE GİDİYOR

Girişimci vatandaş da makinesini yanına alarak Bursa'nın tüm mahalle ve köylerine salça çekmeye gidiyor. Günde 5 ton salça çeken Aydoğdu bu işlemden 5 bin lira kazanıyor.

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"VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN KALIYORLAR"

Bu işi ek iş ve hobi olarak yaptığını ifade eden Şahin Aydoğdu, "Salça yapım sezonu Ağustos ayında başlıyor. Benim için yoğun bir tempo başlıyor. Salça yapacaklar bana telefonla ulaşıyor.

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Ben de mahalle mahalle köy köy gezerek domates çekimi yapıyorum. Günde yaklaşık 5 ton domates çekiyorum. Domatesin kilosunda 1 lira çekim ücreti alıyorum. Vatandaşlar ayaklarına kadar gelen bu hizmetten çok memnun kalıyorlar. Ben bu işi yapmaktan büyük keyif alıyorum" dedi.

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(İHA)

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domates salça salça makinası
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