Salgında hobi amaçlı sera kurdu, şimdi sebze talebine yetişemiyor

Kamu projelerinde 22 yıldır inşaat mühendisliğini yapan Barış Malkondu, salgın sürecinde kendisine daha fazla vakit ayırma fırsatı buldu.

Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi'ndeki bahçesine kurduğu küçük bir serada domates üretmeye başlayan Malkondu, 500 metrekareye çıkardığı serasında ürettiği brokoli, lahana, domates, salatalık ve marul gibi sebzelerle aylık ortalama 4 bin lira gelir elde eder hale geldi.

Barış Malkondu, AA muhabirine, çalıştığı bölgelerde görerek hayalini kurduğu seracılığa esnek çalışma sayesinde başladığını söyledi.

Uzun süredir sera kurmak istediğini ancak bir türlü fırsat bulamadığını anlatan Malkondu, "Küçük bir serada domates üretmeye başladım. Pazar oluşunca eylül ayında iki sera daha kurup üretimi çeşitlendirdim. Brokoli, marul, lahana, salatalık, taze soğan gibi sebzeler yetiştirip hasadını yaptım." diye konuştu.

"TOPRAK TÜM GERGİNLİĞİMİ ALIYOR"

Yetişen ürünlerin 4-5 ayda maliyeti amorti ettiğini ve para kazanmaya başladığını dile getiren Malkondu, bahçede kötü enerjisini de attığını aktardı.