FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Salgında hobi amaçlı sera kurdu, şimdi sebze talebine yetişemiyor

Salgında hobi amaçlı sera kurdu, şimdi sebze talebine yetişemiyor

14.05.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da salgın döneminde esnek çalışma uygulamasını avantaja çeviren inşaat mühendisi, hobi amaçlı kurduğu serada yetişen sebzelere olan talebe yetişemeyince iki sera daha kurdu.

Salgında hobi amaçlı sera kurdu, şimdi sebze talebine yetişemiyor

Kamu projelerinde 22 yıldır inşaat mühendisliğini yapan Barış Malkondu, salgın sürecinde kendisine daha fazla vakit ayırma fırsatı buldu.

Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi'ndeki bahçesine kurduğu küçük bir serada domates üretmeye başlayan Malkondu, 500 metrekareye çıkardığı serasında ürettiği brokoli, lahana, domates, salatalık ve marul gibi sebzelerle aylık ortalama 4 bin lira gelir elde eder hale geldi.

Barış Malkondu, AA muhabirine, çalıştığı bölgelerde görerek hayalini kurduğu seracılığa esnek çalışma sayesinde başladığını söyledi.

Uzun süredir sera kurmak istediğini ancak bir türlü fırsat bulamadığını anlatan Malkondu, "Küçük bir serada domates üretmeye başladım. Pazar oluşunca eylül ayında iki sera daha kurup üretimi çeşitlendirdim. Brokoli, marul, lahana, salatalık, taze soğan gibi sebzeler yetiştirip hasadını yaptım." diye konuştu.

20210514_2_48278060_65143164_Web

"TOPRAK TÜM GERGİNLİĞİMİ ALIYOR"

Yetişen ürünlerin 4-5 ayda maliyeti amorti ettiğini ve para kazanmaya başladığını dile getiren Malkondu, bahçede kötü enerjisini de attığını aktardı.

Malkondu şunları kaydetti:

"Tavuklarımız var, gübrelerini kullanıyoruz. Seradan çıkanlar da onlara yem oluyor. Komşularımızın koyunları var. Doğal üretim için onlardan gübre alıp toprağa atıyoruz. Kendi içinde bir ekosistem oluşturup ürünleri hasat ettiğiniz zaman bu çok iyi hissettiriyor. Toprak zaten gerginliğinizi alıyor ve müthiş bir rahatlama sağlıyor. Hobinizi masraftan ziyade katma değere çevirdiğiniz zaman daha da güzel oluyor."

20210514_2_48278060_65143171_Web

Müşteri sıkıntısı çekmediğini, çevresinden ve anlaştığı marketlerden gelen taleplere yetişemediğini dile getiren Malkondu, sera alanını önce 2 bin, sonra 10 bin metrekareye çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.

Gençler başta olmak üzere imkanı olan herkese örtü altı üretimi öneren Malkondu, "Bu iş çok keyifli ve pek yorucu da değil. Kendine yetecek kadar üreten çok kişi var. Bahçenizde hobi olarak yaptığınız üretimi gelire çevirme imkanınız var. Günümüzde gıda üretimi büyük önem kazandı. Bunu doğru yöntemlerle yaptığınız zaman güzel şeyler ortaya çıkıyor. Herkese tavsiye ederim." dedi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attıTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı
Yerli oyun fiyatı karşılaştırma platformu globale çıkıyorYerli oyun fiyatı karşılaştırma platformu globale çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
pandemi Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

Altın zirveye koşuyor! İşte fiyatlarda son durum

Altın zirveye koşuyor! İşte fiyatlarda son durum

Altın daha yükselir mi?

Altın daha yükselir mi?

Doların yükselişi devam ediyor

Doların yükselişi devam ediyor

Dolar yükselir mi düşer mi?

Dolar yükselir mi düşer mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ford Otosan üretime ara veriyor!

Ford Otosan üretime ara veriyor!

18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi!

18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi!

Ankaralı firma, geçen yıl 97 ülkeye boru ek parçası ihraç etti

Ankaralı firma, geçen yıl 97 ülkeye boru ek parçası ihraç etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.