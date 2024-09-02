Sason Balı açık artırmaya çıktı... 300 bin TL'ye alıcı buldu!

Batman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesinin organizasyonuyla "Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali"nin ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda etkinlik düzenledi.

Etkinlikte açık artırma düzenlendi. Açık artırmaya, 1 kilo Sason Balı satışa sunuldu. İş insanı Abdullah Tunç, 1 kilo petek balını 300 bin TL'ye aldı.

Yarışmada ise en iyi bal yarışması düzenlendi. Dereceye girenlerin ödülü ise Vali Ekrem Canalp verdi. Canalp, etkinlikte konuşma da yaptı.

Canalp, insanların eğlenmeye de ihtiyacını olduğunu ifade ederek, "Bu festivaller aynı zamanda hepimizin beraberce eğlene bilmesine imkan sağlayan sosyal organizasyonlardır. Ama bundan da öte bu festivallerde köylerimizde üretilen ürünlerin tanıtımını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin istihdam ve yatırımla anıldığını dile getirerek Canalp, "Artık insanların aklına dağların coşkusu ve heyecanı ile turizm yaşamak dediğinizde, Güneydoğu Anadolu gelecek.

Önümüzdeki yıllarda bu festivallerin her biri her bir ilçemizde bambaşka bir havanın ortaya çıkmasına da vesile olacak" ifadesini kullandı.

Festivale, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır