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Sekreter tutan bile var 'Peşinden koşuyoruz' günlük 40 bin lira kazanıyorlar!

Ara eleman sıkıntısının yaşandığı sık sık dile getiriliyor. Usta bulmak artık zorlaşınca randevulu sistem de başladı. Talebin yoğun olması ile beraber ustalar da ücretlerini ikiye katladı. Peki, bir usta ne kadar kazanıyor? Vatandaşlar usta ücretleri hakkında ne diyor? İşte detaylar...

Sekreter tutan bile var 'Peşinden koşuyoruz' günlük 40 bin lira kazanıyorlar!
Ezgi Sivritepe

Usta bulmak artık zorlaşıyor. Çırak yetiştiriciliğinin azalması ile yeni nesilden usta gelmemeye başladı. Özellikle bazılarının mesleğini iyi yapmaya özen göstermemesi bazı meslek sahiplerinin öne çıkmasını sağlıyor. Son dönemde ustaya olan talebin artınca randevulu çalışma sistemi geldi.

Sekreter tutan bile var Peşinden koşuyoruz günlük 40 bin lira kazanıyorlar! 1

FİYATLAR İKİ UÇ NOKTADA

İşini iyi yapan ustanın azalması ile bazı ustalara olan talep de artmaya başladı. Ücretler de buna göre artıyor. Günlük kazancının 40 bin liraya kadar yükseldiğini ifade eden bir usta, "Ustalıkta, kullanılan malzemede, işçilikte, dürüstlükte, fiyatlar bunlara göre değişiyor" dedi.

Sekreter tutan bile var Peşinden koşuyoruz günlük 40 bin lira kazanıyorlar! 2

Tesisatçı, kaportacı, elektrikçi... Ustalar artık aylar sonrasına gün vermeye başladı. Ustaların peşinden koştuklarını ifade eden bir vatandaş, "Yaptığı işin hakkı 12 bin 500 lira ama 15 bin lira istiyor. Biz onların sürekli peşinden koşuyoruz, gelin işinizi yapın der gibi" şeklinde konuştu.

USTA BULMAK ZOR

Usta bulurken zorlandıklarını kaydeden bir vatandaş, "Pek gelen yok. Gelen olduğu zaman kapıdan soruyor, kaç para vereceksin diye" sözlerini kullandı.

Sekreter tutan bile var Peşinden koşuyoruz günlük 40 bin lira kazanıyorlar! 3

İşinin ehli ustalar ise sekreter tutmaya başladı. Sosyal medya paylaşımları çalışma takvimlerini paylaşan ustalar için iyi hizmet almak isteyen vatandaş adeta sıraya girdi.
Kaynak: ATV Haber

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Çilingir Elektrikçi Esnaf usta
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