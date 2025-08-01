Sekreter tutan bile var 'Peşinden koşuyoruz' günlük 40 bin lira kazanıyorlar!

Usta bulmak artık zorlaşıyor. Çırak yetiştiriciliğinin azalması ile yeni nesilden usta gelmemeye başladı. Özellikle bazılarının mesleğini iyi yapmaya özen göstermemesi bazı meslek sahiplerinin öne çıkmasını sağlıyor. Son dönemde ustaya olan talebin artınca randevulu çalışma sistemi geldi.

FİYATLAR İKİ UÇ NOKTADA

İşini iyi yapan ustanın azalması ile bazı ustalara olan talep de artmaya başladı. Ücretler de buna göre artıyor. Günlük kazancının 40 bin liraya kadar yükseldiğini ifade eden bir usta, "Ustalıkta, kullanılan malzemede, işçilikte, dürüstlükte, fiyatlar bunlara göre değişiyor" dedi.

Tesisatçı, kaportacı, elektrikçi... Ustalar artık aylar sonrasına gün vermeye başladı. Ustaların peşinden koştuklarını ifade eden bir vatandaş, "Yaptığı işin hakkı 12 bin 500 lira ama 15 bin lira istiyor. Biz onların sürekli peşinden koşuyoruz, gelin işinizi yapın der gibi" şeklinde konuştu.

USTA BULMAK ZOR

Usta bulurken zorlandıklarını kaydeden bir vatandaş, "Pek gelen yok. Gelen olduğu zaman kapıdan soruyor, kaç para vereceksin diye" sözlerini kullandı.

İşinin ehli ustalar ise sekreter tutmaya başladı. Sosyal medya paylaşımları çalışma takvimlerini paylaşan ustalar için iyi hizmet almak isteyen vatandaş adeta sıraya girdi.

Kaynak: ATV Haber