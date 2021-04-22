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Seyyar olarak börek satmaya başladı, 183 şube açtı!

22.04.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da seyyar olarak başladığı börekçiliği Türkiye genelinde 183 şubeyle sürdüren Levent Tamtürk (48), böreğinin inceliklerini anlatıp, Adana böreğini tüm dünyaya tattıracağını ifade ederek, "Benim amacım para kazanmak değildi, müşteriyi memnun etmekti’’ dedi.

Seyyar olarak börek satmaya başladı, 183 şube açtı!

Adana’da 1968 yılında pastane işleten babasının yanında 1980 yılında börek yapımını öğrenen Levent Tamtürk (48), yıllarca hem okuluna devam etti hem de kendisini börek yapımında geliştirdi. Askere gidip geldikten sonra babasından kullanmak için motosiklet isteyen Tamtürk, kendisine motosiklet yerine aliminyum tezgah almasıyla ilk börek macerasına başladı.

Kısa sürede lezzetiyle tanınan ve Türkiye genelinde 183 şubeye ulaşan Tamtürk, ortaklarıyla birlikte 1000 kişiye istihdam sağlamaya başladı. Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi üzerindeki ilk dükkanında kalan Tamtürk, müşterilerini ilk günkü gibi karşılayarak, böreklerinin lezzetlerini tattırmaya devam etmeyi amaçlıyor.

‘BABAMIN ALDIĞI SEYYAR TEZGAHLA BÖREK SATIŞINA BAŞLADIM’

Babasının pastanesinde börek yapımını ve diğer ürünlerin yapımını öğrendiğini söyleyen Tamtürk, "Böreğin yapılışını öğrendikten sonra 'daha iyi nasıl yaparım' diye araştırmalara başladım. Adana’da ilk kez 22 yıl önce kaşar peynirli börek yapan biz olduk. Daha sonra peynir ve hamur arayışlarına girdim. Baklava gibi çıtır olmasını, künefe gibi sünmesini ve su böreği gibi yumuşak olmasını istedim. Böreklerim bu düşüncelerimle ortaya çıkmış oldu. Bu düşüncelerimi hayata geçirdiğimde müşterilerim tarafından çok beğenildi. Daha sonra daha da iyi peynir arayışına girdim. Şu anda 3 yörenin yayla sütlerini toplatıp, yaptırdığım peynirlerin karışımından böreğimin reçetesine ulaştım" dedi.

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KEBAP VE ŞALGAM KÜLTÜRÜNE BÖREK KÜLTÜRÜ KAZANDIRDI

Adana kültürünün kebap ve şalgam olduğunu söyleyen Tamtürk,"Neden bu kentin böreği de olmasın' dedim. Biz de kültürümüze böreğimizi katmış olduk. Bu da benim için bir gurur kaynağı. Çok şükür 183 şube olduk. 1000 çalışanımız var. Hiç tahmin edemezdim bu noktalara geleceğimi. Benim amacım para kazanmak değildi, müşteriyi memnun etmekti’’ ifadelerini kullandı.

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‘ADANA BÖREĞİNİ TÜM DÜNYAYA TATTIRACAĞIZ’

Türkiye genelinde 183 şube ile günlük ortalama 3 bin tepsi börek imal ettiklerini belirten Tamtürk, "Pandemi döneminde siparişlerimiz ve paket servisimiz çok arttı ve 70 şube daha açabildik. Adana’daki ilk şubemize Türkiye’nin her ilinden gelenler oluyor. Yurt dışında ise Almanya, Hollanda, Macaristan ve Bulgaristan’da sözleşmelerimizi yaptık. Onlarca şube bu ülkelerde faaliyete girecek. Adana böreğini tüm dünyaya tattıracağız’’ diye konuştu.

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'DEVAMLI GELİYORUM'

Börek yemek için ilk şubeye yıllardır geldiğini söyleyen Volkan Yel ise şunları kaydetti: "6 yıldır devamlı geliyorum. Beğenmesem gelmem. Başka yerlerde de börek yediğim için aradaki farkı net bir şekilde görüyoruz. Levent ustamız resmen bir sanat icra ediyor."

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Börek yemek için ilk şubeye yıllardır geldiğini söyleyen Volkan Yel ise şunları kaydetti: "6 yıldır devamlı geliyorum. Beğenmesem gelmem. Başka yerlerde de börek yediğim için aradaki farkı net bir şekilde görüyoruz. Levent ustamız resmen bir sanat icra ediyor."

DHA

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