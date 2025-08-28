FİNANS

Son yıllarda hepsinin gözdesi oldu! Yoğun şekilde tercih ediliyor, ek gelir sağlıyor

Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurovası Erzincan’da kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadına başlandı. Erzincan Ovası'nda silajlık mısır hasadı başlarken, kaba yeme alternatif olarak yoğun şekilde tercih edilen silajlık mısır, son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu.

Erzincan’ın Çatalören köyünde çiftçi Emre Çimen, silajlık mısır hasadını gerçekleştirdi. Son yıllarda Erzincan Ovası’nda kaba yeme alternatif olarak yoğun şekilde tercih edilen silajlık mısır, hem çiftçilere ek gelir sağlıyor hem de hayvancılığın gelişimine katkıda bulunuyor.

İklim ve coğrafi yapısıyla verimli tarım arazilerine sahip Erzincan Ovası’nda üretici Emre Çimen’e ait yaklaşık 20 bin dönüm arazide silajlık mısır üretimi yapılıyor. Bu üretimden elde edilen mahsul, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

Hasadı gerçekleştiren üretici Emre Çimen, sezon hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl kış şartlarının erken başlaması ve geç bitmesi ile yağmurların zamansız yağması bazı sıkıntılar yaşatsa da şükürler olsun verimimiz gayet güzel. Erzincan’da silajlık mısır üretimi yapıyoruz. Mısırlarımızı biçerdöverlerle hasat ettikten sonra parçalayarak silaj havuzlarında sıkıştırıyoruz. Üstünün örtülmesiyle birlikte mayalanma süreci başlıyor. Bu işlem tamamlandığında silaj, hayvanlar için besleyici bir yem haline geliyor. Çiftliklerde katı yem olarak kullanılan silaj, hayvancılığa da büyük fayda sağlıyor. Herkese hayırlı hasatlar diliyorum, Erzincan için verimli bir sezon geçiriyoruz." (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

