Su sorunu çiftçileri alternatif ürüne yöneltti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaz aylarının kurak geçmesi ve sulama sorunlarının artması dolayısıyla üreticiler fazla su istemeyen börülce türlerine yöneldi.

Dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünün yetiştirildiği Manisa’nın Sarıgöl ilçesi kışlık ve yazlık sebze yetiştiriciliğiyle de ön plana çıkıyor. İlçeye bağlı Beyharmanı ve Kızılçukur mahallelerinde yaz aylarının kurak geçmesi sonrası çiftçiler fazla su tüketmeye ürünlere yöneldi. İlçede her geçen gün üretimi artan börülce türleri pazardaki yerini de almaya başladı. Haftanın cumartesi günleri ilçeye gelen tüccarlar günlük 1 ile 3 ton arası börülce alımı yaparak Ege Bölgesi’nin diğer illerinde satışa hazır hale getiriyor.

Çiftçilerin börülce üretimine ağırlık vermeye başladığını söyleyen Beyharmanı Mahalle Muhtarı Mustafa Sarıtaş, "Günlük olarak 1-3 ton kadar oluyor. Yayla olan yerlerimizden dolayı çiftçilerimiz börülce ekimine ağırlık vermeye başladı" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

