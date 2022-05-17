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Sülük talebine yetişemiyorlar! Getirisi çok yüksek

17.05.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de bir tesiste üretilen 5 milyona yakın tıbbi sülük, Almanya, Güney Kore ve Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat ediliyor. Firma yetkilisi taleplere yetişemediği için, yurt dışı taleplerini beklemeye alıp Türkiye’deki hastanelere öncelik verdiğini söyledi. Öte yandan firma sahibi gelir oranının da yüksek olduğunu bildirdi.

Sülük talebine yetişemiyorlar! Getirisi çok yüksek

Edirne’nin İpsala ilçesinde Özbekistan uyruklu Saidamir Bakhramov tarafından 50 bin metrekare alanda kurulan sülük üretim merkezinde üretilen 5 milyona yakın tıbbi sülük, yurt dışında ve yurt içinde tamamlayıcı tıp olarak hastaların tedavisinde kullanılıyor. Son yıllarda tıbbi sülüğe talebin artmasıyla birlikte taleplere yetişemeyen firma, yurt dışı taleplerini beklemeye aldı. Türkiye’de bulunan hastanelere öncelik tanıyan firma, üretimin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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“TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ”

Sülük üretimlerinin başarılı şekilde devam ettiğini söyleyen firma sahibi Saidamir Bakhramov, ürettikleri sülükleri tedavi amaçlı Devlet Hastanelerine ve Özel Hastanelere sattıklarını belirtti. Taleplere yetişemedikleri için yurt dışı siparişlerini geçici olarak durdurduklarını anlatan Bakhramov, gelir oranının yüksek olduğuna da değindi.

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“YURTDIŞINDAN DA YOĞUN TALEP VAR”

Firma yetkililerinden Mümin Gafurov’da, avcılık nedeniyle sülüğün neslinin tükenmeye başladığını belirterek, sonbahar ve bahar aylarında yılda iki kez olan sülük üretimini 12’aya yaymak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Sülük satışlarının yoğun olarak devam ettiğini ve stoklarının eridiğini anlatan Bakhramov, Türkiye’de üretilen sülüklerin enzimlerinin çok kaliteli olduğu için yurt dışından da yoğun talep aldıklarını açıkladı.

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“DANTEL ÖRÜYORMUŞ GİBİ SÜLÜKLERLE TEK TEK İLGİLENİYORUZ”

Evine yakın bulunan tesiste çalışıp hane ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşayan Hamdiye Köprü, sülük üretiminin çok ayrıntılı ve sabır gerektiren bir iş olduğunu söyledi. Dantel örüyormuş gibi sülüklerle tek tek ilgilendiğini anlatan Köprü, “tek tek yıkıyoruz, temizliyoruz ve hasta olanları ayırıyoruz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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