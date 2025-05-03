FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Tahıl sektörünün paydaşları Ankara'da bir araya gelecek

Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" 8-9 Mayıs'ta, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Tahıl sektörünün paydaşları Ankara'da bir araya gelecek

Dernekten yapılan açıklamaya göre konferans,Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen tahıl ticareti temsilcilerini, uzmanlarını ve karar vericilerini bir araya getirecek.

Konferansta, uluslararası tahıl piyasalarında güncel durum, 2025 yılı üretim tahminleri, hasat öncesinde yurt içi tahıl piyasalarında beklentiler, Türkiye ve küresel ekonomideki son gelişmeler, Türkiye'de üretim planlaması, sözleşmeli üretim ve destekleme politikaları gibi konular ele alınacak.

Yurt içinden ve dışından sektör profesyonelleri, akademisyenler ve karar vericilerin, en güncel veriler ve saha analizleri eşliğinde tahıl piyasalarına dair görüşlerini paylaşacağı konferansla tahıl üretimi ve ticareti, un ve yem sanayisi konularında sektöre ışık tutacak stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Konferansla ilgili ayrıntılara "https://www.hubuder.org.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu
Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ayı ihracatı 3 milyar 244 milyon dolar olduUludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ayı ihracatı 3 milyar 244 milyon dolar oldu

Anahtar Kelimeler:
tarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deprem sonrası İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü

Deprem sonrası İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü

Özel'in "Ceketini çıkar, kolları sıva" sloganlarına yanıtı dikkat çekti

Özel'in "Ceketini çıkar, kolları sıva" sloganlarına yanıtı dikkat çekti

Akaryakıta indirim var! Tabela o tarihte değişecek

Akaryakıta indirim var! Tabela o tarihte değişecek

Maliyetler artınca dağıtımı durduruldu

Maliyetler artınca dağıtımı durduruldu

Çekilişle 'Gizemli Kutu' tuzağı! Kampanyaya katılanlar şaştı kaldı

Çekilişle 'Gizemli Kutu' tuzağı! Kampanyaya katılanlar şaştı kaldı

Tapu işlemlerine yüzde 200'e varan zam!

Tapu işlemlerine yüzde 200'e varan zam!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.