Tamir ediyordu, fabrikasını kurdu! Müşterilerden talep yağınca... 40 çalışanı var

Elektrik mühendisi Ahmet Esen (45), Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu. İzmirli Esen, yükseköğreniminin ardından memleketine gelip Konak ilçesinde elektrik malzemeleri satmaya, mühendislik hizmeti vermeye başladı.

Sanayi kuruluşlarında raylar üzerinde ve yatay düzlemlerde aşağı yukarı hareket ederek ağır cisimlerin kaldırılmasını sağlayan tavan vinçlerinin kumandasının satışını yapan Esen, müşterilerinin arızalanan kumandalarını da tamir etti.

VİNÇLERİ ÜRETMEYE KARAR VERDİ

Yaklaşık 15 yıl boyunca kumanda tamiri ve vinçlerin elektrik ve mekanik aksamlarındaki arızaları gidererek ustalaşan Esen, müşterilerinin talebi ve cesaretlendirmesiyle her şeyiyle öğrendiği vinçleri üretmeye karar verdi.

40 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

Esen, 2021'de Kemalpaşa ilçesinde 5 bin metrekarelik alanda fabrika kurdu, 40 kişiye istihdam sağladı. Esen, ürettiği vinçleri Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki işletme ve sanayi kuruluşlarına gönderiyor.

MACERASI MESLEK LİSESİNDE BAŞLADI

Ahmet Esen, AA muhabirine, Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu, lise döneminde elektronikle ilgili birçok şey öğrendiğini söyledi.

İlk iş yerinde sadece İzmir değil, Ege Bölgesi'ndeki sanayi kuruluşlarının tavan vinci kumandalarındaki arızalara çözüm ürettiğini anlatan Esen, 15 yılda büyük bir tecrübe edindiğini ifade etti.

Esen, kumandaların montaj ve tamiratında uzmanlaştığını kaydederek, "İşletme karmaşık panolarla karşılaşırdım, rahatlıkla kumandayı sisteme bağlayabiliyordum. Böylelikle müşterimiz çok memnun kalıyordu. Müşteriler arızaları kumandadan zannediyordu ama vinci oluşturan birçok bileşke var. Motor ve fren kısımlarından kaynaklanabiliyor. O esnada kumanda arızası nedeniyle direkt bizi arıyorlardı. Baktığımızda başka arızalarla karşılaşıyorduk ve onları da gidermeye başladık." diye konuştu.

"KOSOVA, LİBYA VE MISIR'DAN VİNÇLERİMİZE TALEP VAR"

Aldığı hizmetten memnun kalan müşterilerin kendisine vinç üretme yönünde tavsiyesinde bulunduğunu, onlardan aldığı cesaretle üretime yöneldiğini dile getiren Esen, şöyle devam etti:

"Bize vinç talepleri geldi. Gerekli kadroyu kurduk. İzmir dışındaki pazarlara açılıyoruz. Şu an fuarlara katılıyoruz. Yurt dışına da açılmak istiyoruz. 2019 yılından bu yana 200'ün üzerinde vinç satışımız oldu. Son 2 yıldır da İzmir dışına satışlarımız oluyor. Ürettiğimiz vinçler 3,2 tondan başlayarak müşteri taleplerine göre 50 tona kadar imalatlarımız mevcut. İlk başta böyle bir üretim düşünmüyorduk. Kumanda satışıyla, tamiratıyla başladı ama satışı, tamiratı yaptıkça, birçok firmaya ulaştık, bunun olabileceğini gördük, müşteri talepleri bize yön gösterdi. 'Tamam artık vinç yapabiliriz." dedik. Planlarımızı gerçekleştirmek bizim için çok büyük mutluluk veriyor. İleri düzey planlarımız var ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Romanya'ya bir vinç gönderdik. Kosova, Libya ve Mısır'dan vinçlerimize talep var." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır