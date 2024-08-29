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Tarım Bakanlığı açıkladı: "Mazot ve gübre desteği kalktı" haberlerine son noktayı koydu!

29.08.2024 14:38
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Tarım ve Orman Bakanlığı medyada yer alan mazot ve gübre desteği kaldırıldı iddialarına ilişkin yanıt verdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteğinin kaldırılmadığı ifade edildi. Ayrıca DMM'de sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve "itibar etmeyin" dedi.

Tarım Bakanlığı açıkladı: "Mazot ve gübre desteği kalktı" haberlerine son noktayı koydu!

Tarım ve Orman Bakanlığı haber sitelerinde yer alan mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığına ilişkin haberler hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, ‘2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlattı.

Bakanlık, çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade ederek, “Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır” ifadeleri yer aldı.

Gübre maliyetinin yüzde 25'ini ve mazot maliyetinin de yüzde 50'sinin karşılanacağı ifade edilen açıklamada, Ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerimiz kullandığı mazotun yüzde 50’sini, gübrenin de yüzde 25’ini planlı üretim desteği olarak alacaktır. Böylelikle mazot maliyetinin yüzde 100’ü, gübre maliyetinin ise yüzde 50’si desteklenmiş olacaktır” denildi.

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SU KISITININ YAŞANDIĞI YERLERDE...

Su kısıtının olduğu 11 il 52 ilçede ise planlama kapsamında az su tüketen ürünleri üreten çiftçilere gübre maliyetinin yüzde 50’lik kısmının da ‘yer altı su kısıtı desteği’ olarak verileceği belirtilen açıklamada, “Planlama kapsamında az su tüketen mercimek, nohut, baklagil, yem bitkileri, buğday, arpa ve yağlık ayçiçeği üreten çiftçilerimize ise gübre maliyetinin kalan yüzde 50’lik kısmı da ‘yer altı su kısıtı desteği’ olarak verilecektir. Böylece bu bölgelerde üretim planlamasına uygun ekim yapanların mazot ve gübre desteğinin yüzde 100’ü desteklenecektir.

Tüm bunların yanında çiftçilerimizin uzun süredir talep ettiği gibi bu destekler ayni olarak değil nakdi olarak ödenecektir” cümleleri kullanıldı.

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"FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ VERİLEBİLECEK"

Bazı basın yayın organlarında prim desteğinin kalktığı iddiası ortaya atıldığı bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ancak söz konusu kararın 2’inci maddesi, 11’inci fıkrasında ‘Fark Ödemesi Desteği: Öncelikle arz açığı veya planlama kapsamındaki ürünler olmak üzere ilgili üretim yılındaki üretim maliyetleri ile iç ve dış fiyatlar dikkate alınarak çiftçilerin, tarım politikaları amaç ve ilkelerine uyumunu kolaylaştırmak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve gelir kayıplarını telafi edebilmek amacıyla fark ödemesi desteği verilir.

Her yıl, fark ödemesi kapsamına alınacak ürünler ve ödeme miktarı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca teklif edilir’ ibaresi yer almaktadır. Yukarıda bahsedilen desteklere ilave olarak üreticilerimiz aleyhine gelişen bir durum olması halinde ihtiyaç olan üründe üretim dönemi sonunda Tarım Kanunu kapsamında belirtilen hususlar dikkate alarak fark ödemesi desteği verilebilecektir.”

DMM'DE AÇIKLIK GETİRDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'de konu ile ilgili açıklama yaptı.

DMM, "Cumhurbaşkanı Kararı ile çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldı" ifadelerinin doğru olmadığını belirtti.

Mazot ve gübre desteğinin 'temel destek' olarak tanımlandığını aktaran DMM, "Ayrıca çiftçilerimizin talebi doğrultusunda bu destekler ayni değil, nakdi olarak ödenecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi mazot gübre
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