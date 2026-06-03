Tarlada kilosu 12-25 TL! Mutfakların vazgeçilmez ürününün hasadı başladı

Amasya'nın geçen yıl üretilen soğan miktarı itibariyle Türkiye ikincisi konumunda olduğuna değinen Amasya Valisi Önder Bakan, "Toplamda 89 bin dekar alanda soğan ekimi yapılmıştı. Geçen yıl 437 bin ton verim alınmıştı. Bu yıl ekim alanı 65 bin dekara geriledi. Ama beklentimiz yine ona yakın bir rekolte olacak" dedi.

"SOFRAMIZDA SOĞAN EKSİK OLMAYACAK"

Birlikte hasat yaptığı üretici çiftçilere ve mevsimlik tarım işçilerine bereketli kazançlar dileyen Vali Bakan, "Soframızda soğan eksik olmayacak. Biz tüketeceğiz. Çiftçimiz üretmeye devam edecek" diye konuştu.

TARLADA 12 İLE 25 TL ARASINDA

30 yılı aşkın süredir soğan üretimi ve satışı yapan Celalettin Çelik, "Soğanın fiyatı tarlada 12 TL ile 25 TL arasında. Bu yıl ekim alanı biraz düştü. Ama daha verimli ve sağlıklı soğan üretmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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"MISIR VE İRAN'IN SOĞANI KALİTELİ SOĞANLARIMIZIN YANINDAN GEÇEMEZ"

Türk çiftçisinin emeğiyle üretilen soğanının kalitesine dikkat çeken Çelik, "Ne Mısır'ın nede İran'ın soğanı kaliteli soğanlarımızın yanından geçemez. Amasya soğanı Türkiye'nin en kaliteli soğanları arasındadır. Çünkü Amasya kaliteli topraklara ve mikroklima özellikli iklime sahiptir. Amasya elmasını nasıl tatlı yiyorsanız Amasya soğanını da aynı kalitede yiyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Hasat programına İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır