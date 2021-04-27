Tavsiyeyle istiridye mantarına yöneldi, köyünde yıllık 16 ton kapasiteli tesis açtı

Uludere'de yaşayan ziraat mühendisi Mehdi İnan, yakınlarının tavsiyesiyle kendi imkanları ile istiridye mantarı üretimine başladı. Ürettiği mantarları ekonomik kazanç sağlamak için satmaya başlayan İnan talebin fazla olduğunu gördü. Uludere Kaymakamlığı ile Uludere İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne destek için başvuruda bulunan İnan, olumlu yanıt aldı. İnan, aldığı destekle köyünde yıllık 16 ton kapasiteli tesis açtı. İlkbahar aylarının başında sadece 14 gün bulunan mantara vatandaşlar artık yılın 365 günü erişebiliyor.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, geçen yıl küçük bir alanda deneme amaçlı bir üretim merkezi kurduklarını söyledi. Kaymakam Solmaz, "Bölgemizde hem yeni üreticilerin ortaya çıkması hem de mantarın tanınması noktasında büyük bir çaba sarf ettik ve bu yıl itibari ile Uludere Girişimciler Üreticiler Derneğimiz aracılığı ile üreticimize hibe desteği vererek burada tam otomatik bir sistemle tesis açtık. İnşallah bu sayede hem istiridye mantarının, kültür mantarcılığının bölgede tanınması noktasında hem de ekonomik kazanç sağlama noktasında yeni girişimcilerimizin de ortaya çıkacağı kanaatindeyiz" dedi.