Tedavi amaçlı bıldırcın besleyen vatandaş zengin oldu!

Kırıkkale’de babasının tedavisi için doktorun tavsiye ettiği bıldırcın etini bulmakta zorlanınca hobi olarak üretime başlayan Ayhan Kayalı, ticaretini yaptığı bu işten yurdun dört bir yanından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Kırıkkale'de yaşayan 44 yaşındaki Ayhan Kayalı, 77 yaşındaki babası Şükrü Kayalı'yı üç sene önce bağırsak-mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürdü. Doktorun babasına bıldırcın eti tüketmesi tavsiyesi üzerine Kayalı, marketlerde ve çevrede bıldırcın eti bulmakta zorlandı. Bunun üzerine Kayalı, 19 yaşındaki oğlu Batuhan'ın da desteğiyle bıldırcın üretmeye başladı. Kuluçka makinesinde ilk etapta 65 bıldırcın üreten Kayalı, şimdi gelen talepleri karşılamakta zorlanıyor. Hobi olarak üretime başlayan Kayalı, yetiştirdiği 6 ırk bıldırcın ve yumurtalarını ülke geneline pazarlıyor.

'ÜÇ YIL ÖNCE BILDIRCIN ETİNİ MARKETLERDE BULAMADIM'

Babasının günlük taze bıldırcın eti tüketmesi gerektiği için üretime başladığını belirten Ayhan Kayalı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı 65 bıldırcın kapasiteli kuluçka makinesiyle bu işe hobi olarak başladığını söyledi.