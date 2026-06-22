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Tek paketi 80 bin TL kazandırıyor! 110 aile için ek gelir kaynağı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evlerinin alt katını üretim alanına dönüştüren Yıldız Sıkkın (33) ile Ayşe Akat (35), ipek böcekçiliği yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tek paketi 80 bin TL kazandırıyor! 110 aile için ek gelir kaynağı

Köyceğiz'de uzun yıllardır sürdürülen ipek böcekçiliği, ilçedeki 110 aile için önemli bir ek gelir kaynağı olmayı sürdürüyor. Geçen yıl 7,5 ton yaş koza üretiminin gerçekleştirildiği ilçede, bu sezon 10 ile 12 ton arasında rekolte hedefleniyor. Devlet destekleriyle sürdürülen üretimden yaklaşık 15 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Tek paketi 80 bin TL kazandırıyor! 110 aile için ek gelir kaynağı 1

Köyceğiz'in Pınar Mahallesi'nde yaşayan, üniversite mezunu, evli ve ikişer çocuk annesi olan Yıldız Sıkkın ile Ayşe Akat da üreticiler arasında yer alıyor. Sıkkın ile Akat, evlerinin alt katını üretim alanına dönüştürerek ipek böceği yetiştiriyor. Dut yapraklarıyla besledikleri ipek böceklerinden elde ettikleri kozalar sayesinde Yıldız Sıkkın ve Ayşe Akat, aile ekonomilerine ek gelir sağlıyor.

Tek paketi 80 bin TL kazandırıyor! 110 aile için ek gelir kaynağı 2

'EV KADINLARIMIZ İÇİN GÜZEL BİR İŞ İMKANI'

Sıkkın, ipek böcekçiliğini 10 yıldır yaptığını belirtip, "İpek, güzel ve dayanıklı olduğu için uzun yıllar kullanılıyor. Koza üretiminde bu sürece destek olduğumuz için çok mutluyum. Ömrümüz olduğu sürece bu işi sürdüreceğim. İpek böcekçiliği ev kadınlarımız için güzel bir iş imkanı. Geliri çok güzel" dedi.

Tek paketi 80 bin TL kazandırıyor! 110 aile için ek gelir kaynağı 3

'GETİRİSİ YAKLAŞIK 80 BİN LİRA

Akat ise "15 yıl önce evlendiğim zaman eltimin tavsiyesi ile bu işe başladım ve başarılı oldum. Özellikle 10 yetişkin dut ağacı olan kadınlarımız 1 pakete rahatlıkla bakabilir. Bunun da getirisi yaklaşık 80 bin lira" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Köyceğiz İpek böceği
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