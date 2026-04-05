Tek tek elle toplanıyor! Avrupa'ya satılıyor: Kilosu 450 TL

Hatay'da 5 bin metrekarelik serasında 320 ağaçta can eriği üretimi yapan Aladdin Aslan, nisan ayında başladığı hasadı sürdürüyor. Ağaçlardan tek tek elle toplanan can eriğinin kilosu iç piyasada 350 TL iken, yurt dışına 450 TL'den ihraç ediliyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'da afetzede çiftçiler üreterek hayata tutunmayı sürdürüyor.

Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik serasında 320 ağacıyla can eriği üretimi yapan çiftçi Aladdin Aslan, bahçesinde nisan ayında can eriği hasadına başladı.

Kış aylarında örtü altında üretilen can eriğinin kilogram fiyatı iç piyasada 350 TL iken, dış piyasada ise 450 TL'den genellikle Avrupa ülkeleri İngiltere, Almanya, Danimarka, Belçika ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Orta Doğu'ya da ihracat yapan Arslan, ABD, İsrail ve İran'ın savaşı nedeniyle bu yıl Arap ülkelerine satış yapamıyor.

Can eriği üretiminden memnun olduğunu ifade eden Aslan, bu yıl yağışlarla birlikte can eriğinde rekolteyi yüksek beklediğini söyledi.

"BU YIL HASAT ÇOK ŞÜKÜR REKOLTE OLARAK GÜZEL"

Çiftçi Alaadin Arslan, "Ben 15 yıldır örtü altı yani serada can eriği yetiştiriyorum. Geçen sene bir kuraklık vardı. Onun zorluğunu bir şekilde çektik ama çok şükür yine atlattık. Bu sene de yağışlardan dolayı biraz erkencilikte geç kaldık ama yine şükür erikte rekolteler güzel oluyor. Burası 5 dönüm ve içinde 320 erik ağacı var. Ben bir hevesle ve sevgiyle başladım. Bizde Akdeniz Bölgesi iklim olarak müsait durumda. Biraz daha erkencilik sağlayalım diye düşündük, yaptık ve başardık. Bu yıl hasat çok şükür rekolte olarak güzel. Kışın bu şekilde soğukların iyi gitmesi etki etti. Çünkü bu sert çekirdekli olan bütün ağaçlar, meyveler soğuğu sever. Soğuğu alacak ki uykuya girsin ve uyandığı zaman rahat uyansın. Bu sene bunu yaşadık ve iyi verim olarak çok güzel oldu" dedi.

"ALMANYA, DANİMARKA, BELÇİKA, İNGİLTERE VE HOLLANDA GİBİ ÜLKELERE GİDİYOR"

Arslan "İç piyasa ve ihracat piyasası gibi iki ayrı kalemden topluyoruz. Zaten ihracat olmazsa ciddi bir şekilde bu işi yapamayız. Erik iç piyasada 200 ila 350 TL bandında değişiyor. İhracat olduğu zaman biraz daha kalite gerekiyor. İhracatta ise 350 ila 450 TL arasında değişiyor. Geçen yıl verim az olduğu için biraz daha iyiydi. Geçen sene fiyat 500 TL bandındaydı. Biz her sene aynı ihracat firmalarına verdiğimiz için Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Zaten şu anda Orta Doğu'da vardı ama Orta Doğu'ya savaştan dolayı biraz ihracat yapamıyoruz. Avrupa ülkeleri olarak Almanya, Danimarka, Belçika, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelere gidiyor. Erikler ağaçlardan elle tane tane koparılarak toplanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
erik Çiftçi Hatay İhracat fiyat
On yuro bedava, almanyada 20 yuro, kıymetini bilin, biz çok özledik Türkiye'yi.
Maşallah ellerine emeklerine sağlık, öyle büyük bir yıkımdan çıkıp bu hale gelmek yürek ister azim ister emek ister bravooo.
