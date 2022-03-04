Tesisat tamircisiydi, bu işe girdi! Yurt dışına açılmayı hedefliyor

Uzun yıllar tesisat tamirciliği yapan Şahin, Ocak mevkisinde bir adacıkla ikiye ayrılan Kızılırmak yatağının 26 bin metrekarelik bölümünü Tarım ve Orman Bakanlığından kiralayarak gölete dönüştürdü.

Temin ettiği 30 bin sazan yavrusunu bu alana bırakan Şahin, bugüne kadar 25 ton balık üretti. Şahin, 15 Mart-15 Haziran arasındaki yumurtlama döneminde de yeni balıklar elde edecek.

Botla açıldığı gölette ağ ile yakaladığı balıkları yurt içinde satan Şahin, yaz aylarından itibaren de Irak'a ürün göndermek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Şahin, AA muhabirine, Kızılırmak'ın doğup büyüdüğü ilçeden geçmesi dolayısıyla küçük yaşlardan beri balıkçılığa hevesli olduğunu, verdiği kararla hayaline kavuştuğunu belirtti.

Yurt dışından daha önce de talep aldığını ancak salgın sürecinde ihracatı gerçekleştiremediğini dile getiren Şahin, "Küçüklüğümden beri Kızılırmak'ta balık avlardık. Bu durum bizde iyice heves oldu. Irmağı değerlendirmek istedik ve başardık. Pandemi döneminde durağan bir sürece girmiştik, bu yıl işlerimizi yeniden canlandıracağız." dedi.

Şahin, ırmakta yetiştiricilik yapmanın tek dezavantajının İsrail sazanı olduğunu, çeşitli balıkçıl kuşların gagalarında getirdiği İsrail sazanını diğerlerinden ayrı tutmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Mısır silajı ve arpa ile beslediği sazanın diğer tatlı su balıklarına kıyasla daha etli ve lezzetli olduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Sazan, Kızılırmak'ın kendi doğasında var olan bir balık türü. Yumurtadan çıkınca doğal ortamında yılda bir kilo oluyor, gelişimi daha hızlı ve kolay. Balığın her biri 30 kilograma kadar çıkabiliyor. Besin değeri yüksek bir balık. Şu an iç piyasaya veriyoruz ama bu yıl ihracatımızı yapacağız. İstihdama ve ekonomiye daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Bu yıl daha fazla yavru getirip üretimi artırarak yurt dışında sazan balığına yönelik tanıtım yapmayı hedefliyorum. Doğal ortam, balık yetiştirmek açısından elverişli. Alanın içinde kamışlar var. Senede iki ay kendini gizleyen sazan bu kamışların kökleriyle besleniyor." (AA)

