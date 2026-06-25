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Tezgahlar değişti, çareyi böyle buldu 'Geldiği gün tükeniyor'

Eskişehir'de balıkçılık yapan esnaf Aykut Şen, havaların ısınması ve av yasağının başlamasıyla düşen satışlara çareyi tezgahlarının yarısını meyvelere ayırmakta buldu.

Tezgahlar değişti, çareyi böyle buldu 'Geldiği gün tükeniyor'

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Taşbaşı çarşısında uzun yıllardır balıkçılık yapan 36 yaşındaki Aykut Şen, havaların ısınması ve balık avı yasağıyla birlikte tezgahının çehresini değiştirdi. Balık satışlarının düşmesi üzerine tezgahının yarısını rengarenk yaz meyveleriyle dolduran Şen, bu yöntemle hem işlerinin devamlılığını sağlıyor hem de yaz aylarında vatandaşa taze meyve sunuyor.

Tezgahlar değişti, çareyi böyle buldu Geldiği gün tükeniyor 1

"BALIĞIN AZLIĞI NEDENİYLE TEZGAHIMIZIN YARISINI MEYVEYLE DOLDURUYORUZ"

Balıkçılık mesleğinin sezonluk yapısına dikkat çeken Aykut Şen, "Balıkçılık bildiğiniz gibi 9 ay üzerinden yapılıyor. Kalan 3 ay yaz aylarında da meyveye çeviriyoruz. Yaz aylarında balık yasağı giriyor. Avlanması yasak olduğu için az az miktarda geliyor. Az miktarda geldiği için de tezgahımızın yarısını meyveyle dolduruyoruz. 3 ay boyunca vatandaşımıza hizmet ediyoruz" dedi.

Tezgahlar değişti, çareyi böyle buldu Geldiği gün tükeniyor 2

"GEÇEN SENE KİLOSU 600 LİRA OLAN KİRAZ BU SENE 150 LİRA"

Bu yıl meyve bolluğu yaşandığını belirten Şen, bunun fiyatlara olumlu yansıdığını aktardı.

Tezgahlar değişti, çareyi böyle buldu Geldiği gün tükeniyor 3

Devamında Şen, "Tabii geçen sene yağışlardan dolayı kirazı dolu vurdu. Yani meyveler geçen sene bu zamanlar kirazın kilosu 600 lirayken şimdi 150 lira. Bu sene yağışlar meyveyi etkilemedi. Bol olduğu için fiyatlar da uygun. Kiraz, erik, çilek satıyoruz. Dut yeni başladı, daha 3 gündür getiriyoruz dutu da" ifadelerini kullandı.

Tezgahlar değişti, çareyi böyle buldu Geldiği gün tükeniyor 4

"GÜNLÜK 500 KİLO İLE 1 TON ARASI MEYVE SATIYORUZ"

Şen, vatandaşların taze meyveye yoğun ilgi gösterdiğini ve ürünlerin günlük olarak tükendiğini vurguladı.

Tezgahlar değişti, çareyi böyle buldu Geldiği gün tükeniyor 5

Şen, "Meyvelerimiz genelde geldiği gün tükeniyor. Günlük 500 kilo, 1 ton arası meyve satışımız oluyor günlük. Geldiği gün de tükeniyor" şeklinde konuştu.

Tezgahlar değişti, çareyi böyle buldu Geldiği gün tükeniyor 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf tezgah
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