FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Ticari değeri oldukça yüksek' Denemek için yaptı, başarılı oldu 'Beklediğimizin çok üstünde'

Ağrı'da, Organik Tarım Bölümü mezunu Mehmet Rıza Aksoy'un deneme amaçlı 10 dönümlük arazide ektiği çörek otunun hasadı yapıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, "Ağustos ayının sonuna doğru yaptığımız hasatta beklediğimizin çok üstünde verim elde ettik" dedi. Gülçin elde edilen çörek otunun tıbbi ve ticari değerinin oldukça yüksek olduğunu ve Ağrı'da tarım alanında bir çeşitlilik getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

'Ticari değeri oldukça yüksek' Denemek için yaptı, başarılı oldu 'Beklediğimizin çok üstünde'

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü koordinatörlüğünde, Organik Tarım Programı mezunu Mehmet Rıza Aksoy, il merkezine bağlı Otlubayır köyünde 10 dönümlük arazide sulu tarım yöntemiyle çörek otu ekti.

Ticari değeri oldukça yüksek Denemek için yaptı, başarılı oldu Beklediğimizin çok üstünde 1

Aksoy'un haziran ayı başında deneme amaçlı ektiği çörek otunun hasadı ağustos ayının son haftasında tamamlandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, AA muhabirine, deneme amaçlı yapılan uygulamanın başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Yüksek rakımlı Ağrı'da çörek otu üretiminin önemli olduğuna dikkati çeken Gülçin, şöyle konuştu:

"Ağustos ayının sonuna doğru yaptığımız hasatta beklediğimizin çok üstünde verim elde ettik. Dekar başına 100 kilogram çörek otu elde ettik. Bu çok önemli bir rekoltedir. Bu güzel başarıyı yakaladıktan sonra önümüzdeki sene aynı bölgede 60 dekarlık alanda çörek otu ekmeyi düşünüyoruz. Çalışmamızın ikinci kısmında ise Ağrı gibi rakımı yüksek ve iklim şartları farklı olan önemli bir merkezde acaba çörek otumuzun kimyasal kompozisyonu nedir, bu kompozisyon değişikliği bizim istediğimiz manada lehimize midir yoksa Anadolu'da yetişen çörek otundan farklı mıdır? İkinci planda bunları çalışacağız."

Ticari değeri oldukça yüksek Denemek için yaptı, başarılı oldu Beklediğimizin çok üstünde 2

"ÇÖREK OTUNUN TIBBİ VE TİCARİ DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK"

Gülçin, elde edilen çörek otunun tıbbi ve ticari değerinin oldukça yüksek olduğunu ve Ağrı'da tarım alanında bir çeşitlilik getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bitkinin yetiştiği bölge, bölgedeki nem oranı, irtifanın bitkinin içeriğine tamamen etki ettiğini vurgulayan Gülçin, "Deniz seviyesine yakın ya da Orta Anadolu'da yetişen çörek otuyla bunların fitokimyasal içerikleri kıyaslandığında, eğer fitokimyasal içeriği bir zenginlik gösterirse bu bizim yetiştirdiğimiz çörek otunun çok daha kıymetli ve önemli olduğunu göstermektedir." diye konuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zirai donun etkileri traktör satışlarına yansıdıZirai donun etkileri traktör satışlarına yansıdı
İhtiyaç sahibi öğrenciler için "Ulaşım Desteği" yeni eğitim öğretim yılında da devam edecekİhtiyaç sahibi öğrenciler için "Ulaşım Desteği" yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek

Anahtar Kelimeler:
çörek otu hasat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz her an gidebilir! Sıcak gelişme...

Barış Alper Yılmaz her an gidebilir! Sıcak gelişme...

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

'Tarihi zirveme gideceğim demek' Altın alacakları uyardı! O 2 günü işaret etti

'Tarihi zirveme gideceğim demek' Altın alacakları uyardı! O 2 günü işaret etti

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

İşi büyütüp fabrikaya dönüştürdü! 'Bu meslek seni bırakmaz'

İşi büyütüp fabrikaya dönüştürdü! 'Bu meslek seni bırakmaz'

'İnternette görüyorduk, herkese tavsiye ederim' Eşi emekli olunca memlekette kurdu

'İnternette görüyorduk, herkese tavsiye ederim' Eşi emekli olunca memlekette kurdu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.