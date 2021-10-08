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Tokat’ta tarihi çarşıda bir asırlık ikinci el ürün pazarına vatandaşlardan yoğun

08.10.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta tarihi Sulu Sokak Çarşısına her cuma günleri kurulan ikinci el eşya pazarı ilgi görüyor. Bir asırdır birçok vatandaşın geçim kaynağını sağlayan Cuma pazarında sıfırı pahalı olan ürünler alıcı buluyor. Satılan ürünler arasında tarım aletleri, küçük el aletleri, antika eşyalar, süs eşyaları, yedek parça, giysi, ayakkabı, soba bulunuyor. Öte yandan satıcılar ikinci ele rağbetin arttığını belirtiyor.

Tokat’ta tarihi çarşıda bir asırlık ikinci el ürün pazarına vatandaşlardan yoğun

Cuma pazarında yabancı uyruklu vatandaşlar da ikinci el kıyafet ve elektronik eşya satışı yapıyor. Uzun yıllardır pazar yerinde ikinci el eşya satan Murat Sansar (65) hırdavattan, antika eşyaya pazar yerinde bulma imkanı olduğunu kaydetti.

"İKİNCİ ELE RAĞBET ARTTI"

Yoğunluktan memnun olduklarını ifade eden Sansar, “İkinci ele rağbet arttı. Vatandaşı görüyorsunuz tıklım tıklım. Cuma pazarı inşallah böyle devam eder” dedi.

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Cuma pazarının hesaplı olması nedeni ile tercih edildiğini belirten Hasan Demir de, “Burası Tokat’ın eskilerden kalma bir pazar yeri. Burada eski, yeni eşya bulmak mümkün. Pazarcı sayısı azaldı önceden daha çokmuş” diye konuştu.

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İkinci el kıyafet satan Ahmet Altuntaş (72) da işlerinden memnun olduğunu dile getirerek, “İkinci el temiz olursa alıyorlar. Bir pantolon 100-150 lira. Ahıra giydiği zaman o da ikinci el oluyor. O nedenle iş elbisesi olarak kullanmak isteyenler alıyor.

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Çalışana ekmek var, yatan bir şey yok. Ben KOAH hastası olarak çalışıyorum. Hazıra dağ dayanmaz. Sıkıntı her tarafta var sadece Türkiye’de değil” ifadelerini kullandı. (İHA)

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