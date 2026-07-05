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Üç yıl önce başladı, her yaz büyüyor: Bu sene de ücretsiz dağıtacak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üç yıl önce başlatılan "askıda dondurma" uygulaması bu yaz da sürüyor. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz dondurma dağıtılıyor.

Üç yıl önce başladı, her yaz büyüyor: Bu sene de ücretsiz dağıtacak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesi'nde dondurma satışı yapan esnaf Adem Teslim'in üç yıl önce başlattığı "askıda dondurma" uygulaması bu yaz da devam ediyor. Önceki yıllarda yoğun ilgi gören uygulama kapsamında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dondurma ulaştırılmaya devam ediliyor.

Üç yıl önce başladı, her yaz büyüyor: Bu sene de ücretsiz dağıtacak 1

ÜÇ YILDIR DEVAM EDİYOR

Askıda dondurma uygulamasını başlatma hikayesini anlatan Adem Teslim, üç yıl önce bir annenin çocuğunu dondurma tezgâhının önünden geçirmek zorunda kalmasının kendisini etkilediğini belirtti.

Teslim, "3 sene önce bir tane annenin çocuğunu dondurmanın yanından değil de karşıdan geçirmesinden etkilendim. Öyle başladım. Devam ediyoruz. Aşırı derecede ilgi var." dedi.

Üç yıl önce başladı, her yaz büyüyor: Bu sene de ücretsiz dağıtacak 2

"KİMSE DONDURMASIZ KALMASIN"

Geçen yıl askıda kalan 70 dondurmanın üzerine firma olarak 100 dondurma daha eklediklerini ve toplam 170 dondurmayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Teslim, bu yıl da uygulamaya 100 dondurma ile başladıklarını söyledi.

Teslim, "İnsanlar dondurmasız kalmasın. Dondurma yemedik demesin hiç kimse. Askıya bırakılsın bırakılmasın insanlar gelsin. Askıda olmasa bile firma olarak biz herkesi dondurmasız bırakmayacağız. Herkes dondurma yesin." ifadelerini kullandı.

Burhaniye'de sürdürülen uygulama, hem vatandaşlardan hem de hayırseverlerden ilgi görmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye dondurma
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