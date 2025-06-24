FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Üniversitedeyken kurdu, 10 milyon TL yatırım aldı! Türkiye'nin dört bir yanına satıyor

İçerik devam ediyor

İzmir'de lisans eğitimi sırasında kurduğu şirkette biyosensör ve cihaz geliştiren 26 yaşındaki Aleyna Yıldız, yerli teknolojisini yurt dışına da pazarlamayı amaçlıyor. Genç girişimci, ithal ürünlere göre daha uygun maliyetli ürünleri Türkiye'nin dört bir tarafından akademisyenlere, gıda, tarım, ilaç, kozmetik gibi alanlardaki kuruluşlara satıyor. Yıldız, bugüne kadar yatırımcılardan 10 milyon liralık yatırım aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden 2022 yılında mezun Yıldız, lisans eğitim sırasında DEÜ Teknoparkı'nın (DEPARK) 2020'de düzenlediği girişimci kampına girdi.

AA-20250624-38370780-38370767-KADIN_GIRISIMCI_UNIVERSITE_SIRALARINDA_KURDUGU_SIRKETLE_TEKNOLOJI_GELISTIRIP_SATIYOR

Kamptaki eğitimin ardından sağlık alanında çalışma gerçekleştiren Yıldız, ölümlere neden olan ve "hastane mikrobu" olarak bilinen "staphylococcus aureus" bakterisini tespit eden biyosensör geliştirdi.

AA-20250624-38370780-38370768-KADIN_GIRISIMCI_UNIVERSITE_SIRALARINDA_KURDUGU_SIRKETLE_TEKNOLOJI_GELISTIRIP_SATIYOR

Bu çalışmasını ticarileştirmek isteyen Yıldız, 2021 yılında bir taraftan üniversite öğrenimine devam etti, diğer taraftan ise 21 yaşında DEPARK bünyesinde şirket kurdu.

AA-20250624-38370780-38370769-KADIN_GIRISIMCI_UNIVERSITE_SIRALARINDA_KURDUGU_SIRKETLE_TEKNOLOJI_GELISTIRIP_SATIYOR

Yıldız, TÜBİTAK ve KOSGEB'ten destekler aldığı çalışmalarında su ve tuzu çözeltip mikroorganizma imha eden cihaz, mikrobiyal hava örnekleme cihazı ve çeşitli sektörlerde kullanılabilen biyosensörler geliştirdi.

AA-20250624-38370780-38370774-KADIN_GIRISIMCI_UNIVERSITE_SIRALARINDA_KURDUGU_SIRKETLE_TEKNOLOJI_GELISTIRIP_SATIYOR

10 MİLYON LİRALIK YATIRIM ALDI

Bugüne kadar yatırımcılardan 10 milyon liralık yatırım alan Yıldız, Kemalpaşa ilçesindeki tesiste 5 kişilik ekibiyle ithal biyosensörlerin yerli muadilleri ile özgün biyosensörleri ve cihazlarını üretiyor.

AA-20250624-38370780-38370775-KADIN_GIRISIMCI_UNIVERSITE_SIRALARINDA_KURDUGU_SIRKETLE_TEKNOLOJI_GELISTIRIP_SATIYOR

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR TARAFINDAN AKADEMİSYENLER VE KURULUŞLARA SATIYOR

Genç girişimci, ithal ürünlere göre daha uygun maliyetli ürünleri Türkiye'nin dört bir tarafından akademisyenlere, gıda, tarım, ilaç, kozmetik gibi alanlardaki kuruluşlara satıyor.

AA-20250624-38370780-38370776-KADIN_GIRISIMCI_UNIVERSITE_SIRALARINDA_KURDUGU_SIRKETLE_TEKNOLOJI_GELISTIRIP_SATIYOR

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun 2023'te düzenlediği Türkiye Gençlik Zirvesi'nde "Sağlık Özel Ödülü" alan Yıldız, geliştirdiği yerli cihazları yurt dışına pazarlamayı amaçlıyor.

AA-20250624-38370780-38370770-KADIN_GIRISIMCI_UNIVERSITE_SIRALARINDA_KURDUGU_SIRKETLE_TEKNOLOJI_GELISTIRIP_SATIYOR

ÜNİVERSİTE PROJESİ İŞ FİKRİ OLDU

DEÜ Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi de olan Yıldız, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren insan sağlığı ve tıpla ilgili çalışma yapmak istediğini söyledi.

AA-20250624-38370780-38370777-KADIN_GIRISIMCI_UNIVERSITE_SIRALARINDA_KURDUGU_SIRKETLE_TEKNOLOJI_GELISTIRIP_SATIYOR

Lisans eğitimi sırasında geliştirdiği teknolojilerle insan sağlığına katkı sunmayı hedeflediğini ifade eden Yıldız, "Hastane enfeksiyonları, dünyada yılda milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu bakteri çoğu zaman tespit edilemiyor. Bu hastane enfeksiyonunu havada tespit eden, dünyada benzeri olmayan biyosensörü geliştirerek patentini aldım. Üniversite projesi olarak çıkan bu iş fikri, benim için girişimcilik serüveni oldu." dedi.

AA-20250624-38370780-38370778-KADIN_GIRISIMCI_UNIVERSITE_SIRALARINDA_KURDUGU_SIRKETLE_TEKNOLOJI_GELISTIRIP_SATIYOR

Yıldız, farklı alanlarda ölçüm yapabilen 50 farklı biyosensör geliştirdiklerini anlatarak, "Şirketimiz 250 bin dolar bandında yatırım aldı ve 4 yatırımcı ortağımız oldu. Tarım alanında büyük et, süt ve gıda gibi üretim firmalarına 8 bin üzerinde ürün satışı gerçekleştirdim. Biyosensörleri yerli şekilde üreterek, ilk öncelikle 100'e yakın akademisyenlere gönderdik. Şu an ülkemizin en doğusundan batısına kadar hızlı ölçüm yapmak isteyen sağlık, tarım ve gıda firmalarıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA-20250624-38370780-38370772-KADIN_GIRISIMCI_UNIVERSITE_SIRALARINDA_KURDUGU_SIRKETLE_TEKNOLOJI_GELISTIRIP_SATIYOR

20'YE YAKIN ÖDÜL ALDI

Çalışmalarıyla yurt içi ve dışından 20'ye yakın ödüle layık görüldüğünü, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

AA-20250624-38370780-38370779-KADIN_GIRISIMCI_UNIVERSITE_SIRALARINDA_KURDUGU_SIRKETLE_TEKNOLOJI_GELISTIRIP_SATIYOR

"Uykusuz kaldık ve zorluklar çektik ama 'bunların karşılığı' var diyebilmek güzel. Cumhurbaşkanımızdan sağlık alanında çalışmaya dair ödül almak gurur. Bu ödülü 3 yıl içerisinde almak doğru yolda ilerlediğimizi hissettiriyor. İşin mali konusunda amacımız şirketimizi daha büyük hale getirmek. Ama onun dışında bir mühendis, AR-GE'yi çok seven biri olarak baktığımızda farklı yüksek teknoloji ürünler üretebilmek, insan sağlığının dokunduğu her yerde yeni teknolojileri geliştirerek 'artık bu ürün ülkemizde yerli, milli şekilde üretiliyor ve bu teknolojiler artık yurt dışına açılıyor" denildiği nokta benim çok mutlu olacağım nokta." (AA)

AA-20250624-38370780-38370773-KADIN_GIRISIMCI_UNIVERSITE_SIRALARINDA_KURDUGU_SIRKETLE_TEKNOLOJI_GELISTIRIP_SATIYOR
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum 'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik' diyerek açıkladıBakan Kurum 'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik' diyerek açıkladı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında yeni tarih belli oldu!600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında yeni tarih belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
girişimci kadın girişimci şirket teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya Trump'ın ezber bozan Çin ifadeleri! İran'da rejim değişikliği olacak mı? Net şekilde yanıtladı...

Dünya Trump'ın ezber bozan Çin ifadeleri! İran'da rejim değişikliği olacak mı? Net şekilde yanıtladı...

Hakan Çalhanoğlu bombası patladı! İtalyanlar imza için tarih verdi

Hakan Çalhanoğlu bombası patladı! İtalyanlar imza için tarih verdi

Asgari ücret için '30 bin 205 TL' çıkışı! Toplantıda açıkladı

Asgari ücret için '30 bin 205 TL' çıkışı! Toplantıda açıkladı

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında yeni tarih belli oldu!

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında yeni tarih belli oldu!

Mehmet Şimşek duymasın! Asgari ücret ve ara zam detayı...

Mehmet Şimşek duymasın! Asgari ücret ve ara zam detayı...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.