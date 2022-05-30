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Yeni gelir kapısı! Bu iş 40 günde 20 bin lira kazandırıyor

30.05.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaya yüz tutan ata mesleklerinden ipekböceği besiciliği Batman’ın Sason ilçesinde, devletin sağladığı desteklerle açılan koza çiftliklerinde yeniden hayat bulmaya başladı. İpekböceği yetiştiriciliğinin aileleri için yeni bir gelir kapısı oluşturduğunu ifade eden yetiştiriciler, 40 günlük bir süre içerisinde 20 bin lira kazandıklarını bildirdiler.

Yeni gelir kapısı! Bu iş 40 günde 20 bin lira kazandırıyor

Osmanlı döneminde yaygın yetiştirilen ve ticarette önemli bir role sahip olan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan ipekböcekçiliği mesleğini yeniden canlandırmak amacıyla Batman’ın Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde 3 aile ile başlayan koza üretimi, her geçen yıl artarak bu yıl 160 aileye kadar ulaştı.

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Karşıyaka Mahallesi’nde atalarından gelen mesleği sürdürmeye çalıştıklarını belirten ipekböceği yetiştiricilerinden Mehmet Zülküf Aktaş, "Sason’da unutulmaya yüz tutan ata mesleklerimizden ipek böceği besiciliğini yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. 2012’de 3 aile ile tekrar başlattığımız ipek böceği besiciliğinde şu anki hedefimiz 8 ile 10 ton arasında bir üretim elde etmektir. Özelikle köylerimizde yaşan bayanlara ekonomik katkı sunmayı hedefliyoruz. Biz, ipek böceği dağıtım merkezlerinden aldığımız tohumları ilk etapta yaklaşık 2 hafta dut yapraklarını kıyarak besliyoruz. Daha sonra yaprak boyutlarını büyüterek 35 gün gibi bir süre ipek böceklerinin beslenmesiyle böcekler koza haline geliyor. Ortalama 3 paket besleyen bir aile, 40 günlük bir süre içerisinde 20 bin lira gibi bir gelir elde ediyor" dedi.

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"İPEKBÖCEĞİ BESİCİLİĞİ AİLELERİMİZE EKONOMİK DESTEK SAĞLIYOR"

İpekböceği yetiştiriciliğinin aileleri için yeni bir gelir kapısı oluşturduğunu ifade eden yetiştiricilerden Sezer Çetinkaya da "İpekböceğiyle uğraşıyoruz. İpekböceği yetiştiriciliği ailelerimiz için yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Biz de ailelerimize ekonomik destek sağlamak için 5 yıldır besicilik yapıyoruz. Güzel bir getirisi var. Bu yılki gelir hasılatı olarak 200 kilo bir ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Kilogram fiyatı 130 ile 150 lira arasında satışa sunuyoruz. Ayrıca devletimiz de destek sağlamaktadır" şeklinde konuştu. (İHA)

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Batman
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