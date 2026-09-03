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'Yeşil altın' dönemi başladı! Başvuru yaptılar, değeri artacak

Manisa’nın Selendi ilçesinde son yıllarda devlet destekleriyle yaygınlaştırılan ve "Yeşil Altın" olarak adlandırılan Selendi fıstığında hasat dönemi başladı. Coğrafi işaret başvurusu yapılan Selendi fıstığının ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

'Yeşil altın' dönemi başladı! Başvuru yaptılar, değeri artacak

Manisa’nın Selendi ilçesinde üreticilerin önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen Selendi fıstığında hasat heyecanı yaşanıyor. İlçenin farklı bölgelerinde devlet destekleriyle yapılan aşı çalışmalarının ardından üretim alanı giderek genişleyen Selendi fıstığında ilk hasat Kınık Mahallesi’nde başladı.

Yeşil altın dönemi başladı! Başvuru yaptılar, değeri artacak 1

Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız da Kınık Mahallesi’nde başlayan fıstık hasadına katılarak üreticiler ve tarım işçileriyle bir araya geldi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Yıldız, işçilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"İLÇE TARIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Selendi fıstığının ilçe tarımı açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kaymakam Yıldız, üreticilere ve tarım işçilerine bereketli ve hayırlı bir hasat dönemi diledi.

Kınık Mahallesi’nde başlayan hasatla birlikte üreticiler, yıl boyunca büyük emek vererek yetiştirdikleri fıstıkları toplamaya başladı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla üretim alanı genişleyen Selendi fıstığının, hem üreticilerin gelirine hem de ilçe ekonomisine daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

COĞRAFİ İŞARET İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Öte yandan Selendi’nin önemli tarımsal değerlerinden biri haline gelen fıstığın coğrafi işaretle tescillenmesi için başvuru yapıldığı öğrenildi. Selendi fıstığının tescillenmesiyle birlikte ürünün marka değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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