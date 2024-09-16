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  4. Yıllardır o yöntemi uyguluyor! Daha çok ilgi görüyor 'Ticaret hayatım bitene kadar böyle yapacağım'

Yıllardır o yöntemi uyguluyor! Daha çok ilgi görüyor 'Ticaret hayatım bitene kadar böyle yapacağım'

16.09.2024 12:25
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Çankırı’da tuz satışı yapan İlyas Ak, teknolojiye meydan okuyarak meşhur Çankırı tuzunu kendi yaptığı taş değirmende öğütüyor. Vatandaşların bu yöntemle öğütülen tuza daha çok ilgi gösterdiğini belirten Ak, "Ticaret hayatım bitene kadar taş değirmende öğütmeye devam edeceğim” dedi.

Çankırı’da tuz imalatı ve satışı yapan İlyas Ak, Çankırı’daki mağaralardan çıkartılan kaya tuzunu eski yöntemle öğütüyor. Kendi yaptığı taş değirmende kristal kaya tuzunu öğüten Ak, teknolojiye meydan okuyor. Tuzun makinede öğütülmesinin barındırdığı mineralleri kaybetmesine sebep olduğunu belirten Ak, bu sebeple eski usulleri kullanarak tuzu müşterilerine ulaştırdığını belirtti.

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VATANDAŞLARIN İLGİSİ DAHA ÇOK

Taş değirmende öğütülen tuza vatandaşların daha çok ilgi gösterdiğini belirten Ak, tuzun doğallığını korumasını önemsediği için taş değirmeni kullanmaya devam ettiğini ifade etti.

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“BURADA TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMADAN ESKİ USUL TAŞ DEĞİRMENDE ÖĞÜTEREK İNSANLARIN HAYATINA ESKİ BİR GÜZELLİK KATIYORUZ”

Tuzu metal ile temas ettirmediklerini belirten İlyas Ak, “Çankırı’nın meşhur kristal tuzlarını eski usul taş değirmende hiçbir mineral kaybına sebebiyet vermeden ve metale değdirmeden öğütüyoruz. Tansiyon hastalıkları, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklara da şifa oluyor. Taş değirmeni tercih etme sebebimiz, tuzun içerisinde hiçbir mineral kaybetmemesi ve doğal olması. Burada teknolojiye ayak uydurmadan eski usul taş değirmende öğüterek insanların hayatına eski bir güzellik katıyoruz. Tuzu yeni teknolojide çektiğimiz zaman metal makineler, minerallerin bazılarını kendine çekmek zorunda kalıyor. Tuzun içerisinde bulunan minerallerde kayıplar meydana geliyor. Makine ile çekimde metal parçacıklarda tuza karışıyor. Taş değirmende ise ayarlamalarını yapınca iki taş birbirine değmeden sağlıklı bir şekilde öğütülüyor." ifadelerini kullandı.

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"MÜŞTERİLERİMİZ ÇOK MEMNUNLAR"

Ak, "Müşterilerimiz doğal ürünler istiyorlar. Taş değirmende öğütüldüğü için de daha çok seviniyorlar, çok memnunlar. Ticaret hayatım bitene kadar taş değirmende öğütmeye devam edeceğim” dedi. (İHA)

AW288397_04Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı tuz
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