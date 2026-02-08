FİNANS

Yoğun talep görüyor 'İyi kazanıyoruz' Sırrı yer altında

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Eynal kaplıcaları çevresindeki seralarda üretilen coğrafi işaretli Eynal domatesi, rengi ve lezzetiyle pazarlarda yoğun talep görüyor. Koyu kırmızı ve parlak rengi ile ince kabuğuyla dikkat çeken ürün, Simav topraklarının altından çıkan sıcak suyun sağladığı doğal avantajla yetiştiriliyor. 25 yıldır seracılıkla uğraşan üretici Ali Key "İşi severek yapıyorum. Toprakta yetiştirdiğim için daha lezzetli oluyor. Şükürler olsun, iyi kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoğun talep görüyor 'İyi kazanıyoruz' Sırrı yer altında

Türkiye'nin önemli jeotermal merkezlerinden biri olan Simav'da seralar, yer altı sıcak suyundan elde edilen enerjiyle ısıtılıyor. Bu yöntem, üretim maliyetlerinin dengelenmesine katkı sağlarken, yıl boyunca kesintisiz ve sürdürülebilir tarıma da imkân tanıyor.

Yoğun talep görüyor İyi kazanıyoruz Sırrı yer altında 1

"TOPRAKTA YETİŞTİRİYORUM, LEZZETİ BURADAN GELİYOR"

Yaklaşık 25 yıldır seracılıkla uğraşan üretici Ali Key, topraksız tarım yerine bilinçli olarak toprakta üretim yaptığını belirterek, "Bu işi severek yapıyorum. Toprakta yetiştirdiğim için daha lezzetli oluyor. Bunu pazara gelen vatandaşlarımız söylüyor. Şükürler olsun, iyi kazanıyoruz" dedi.

Yoğun talep görüyor İyi kazanıyoruz Sırrı yer altında 2

Ali Key'e ait 10 dönümlük sera, bölgede yapılan üretimin önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Yoğun talep görüyor İyi kazanıyoruz Sırrı yer altında 3

Simav 4 Eylül Eynal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Key ise kooperatif bünyesinde toplam 350 dönüm kapalı sera bulunduğunu ifade ederek, "Bu seralardan yaklaşık 600 kişi ekmek yiyor. Eynal domatesi piyasada yoğun ilgi görüyor. Ürünlerimizi Uşak, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Antalya'ya gönderiyoruz" diye konuştu.

Yoğun talep görüyor İyi kazanıyoruz Sırrı yer altında 4

Lezzeti, görünümü ve jeotermal üretim modeliyle öne çıkan coğrafi işaretli Eynal domatesi, Simav tarımının markalaşan ürünlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Yoğun talep görüyor İyi kazanıyoruz Sırrı yer altında 5

Yoğun talep görüyor İyi kazanıyoruz Sırrı yer altında 6
Kaynak: İHA

