Yoğun talep görüyor 'İyi kazanıyoruz' Sırrı yer altında

Türkiye'nin önemli jeotermal merkezlerinden biri olan Simav'da seralar, yer altı sıcak suyundan elde edilen enerjiyle ısıtılıyor. Bu yöntem, üretim maliyetlerinin dengelenmesine katkı sağlarken, yıl boyunca kesintisiz ve sürdürülebilir tarıma da imkân tanıyor.

"TOPRAKTA YETİŞTİRİYORUM, LEZZETİ BURADAN GELİYOR"

Yaklaşık 25 yıldır seracılıkla uğraşan üretici Ali Key, topraksız tarım yerine bilinçli olarak toprakta üretim yaptığını belirterek, "Bu işi severek yapıyorum. Toprakta yetiştirdiğim için daha lezzetli oluyor. Bunu pazara gelen vatandaşlarımız söylüyor. Şükürler olsun, iyi kazanıyoruz" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Ali Key'e ait 10 dönümlük sera, bölgede yapılan üretimin önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Simav 4 Eylül Eynal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Key ise kooperatif bünyesinde toplam 350 dönüm kapalı sera bulunduğunu ifade ederek, "Bu seralardan yaklaşık 600 kişi ekmek yiyor. Eynal domatesi piyasada yoğun ilgi görüyor. Ürünlerimizi Uşak, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Antalya'ya gönderiyoruz" diye konuştu.

Lezzeti, görünümü ve jeotermal üretim modeliyle öne çıkan coğrafi işaretli Eynal domatesi, Simav tarımının markalaşan ürünlerinden biri olma yolunda ilerliyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır