FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Yok böyle kazanç... Günlük kazancı 2 bin lira, aylık 60 bin lira!

Yok böyle kazanç... Günlük kazancı 2 bin lira, aylık 60 bin lira!

04.04.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kumluca İlçesinde her yıl yaz mevsimi boyunca koyun kırkma işleri yapan adamın aylık kazancı dudak uçuklattı. Taleplere yetişemediğini dile getiren Hüseyin Gültekin'in, günlük kazancı 2 bin TL , aylık kazancı ise 60 bin TL’yi buluyor.

Yok böyle kazanç... Günlük kazancı 2 bin lira, aylık 60 bin lira!

Kumluca ve Elmalı bölgelerinde uzun yıllardan beri koyun kırkma işleri yapan Hüseyin Gültekin, bölgede bu işler yapması ile tanındığı için koyun sahipleri bu ismi tercih ediyor. Taleplere yetişemeyen Hüseyin Gültekin, yeğeninden yardım istiyor. Koyunun tanesini 25 TL’ye kırkan Gültekin, günlük 80 koyun kırkıyor. Günlük 2 bin TL kazanan Gültekin’in aylık kazancı 60 bin TL’yi buluyor.

koyun-kirkma-isinden-gunluk-2-bin-tl-kazaniyo-2-14841542_o

“YAPILACAK EN İYİ MESLEK”

Koyun kırkma işinin yapılacak en iyi meslek olduğunu belirten Hüseyin Gültekin, “Doğdum doğalı bu işi yapıyorum. 40 yıl oldu. Kumluca ve elmalı bölgelerinde çalışıyorum. Diğer bölgelere geçiş yapmıyorum çünkü bu bölgedeki taleplere yetişemiyorum.

koyun-kirkma-isinden-gunluk-2-bin-tl-kazaniyo-3-14841542_o

Yoğun zamanlarda için yeğenimi çağırıyorum. Çok kırkım var. Koyun başı 25 TL alıyorum. Denizli’den gelen oluyor ama uzun yıllardır bu bölgede bu işi yaptığım için genelde koyun sahipleri beni tercih ediyorlar. Mayıs ayından Eylül ayına kadar kırkım oluyor.

koyun-kirkma-isinden-gunluk-2-bin-tl-kazaniyo-5-14841542_o

Eylül ayında güz kırkımı yapıyoruz. Günlük 75 - 80 tane koyun kırkıyorum. Bu bölgede koyun kırkma işini yapan 8 - 10 kişi var. Bu işi yapan az olduğu için en iyi meslek, yapılacak en iyi iş bana göre. Çocukluğumuzda kırklık ile kırkım yapıyorduk. 2000 yılından beri elektrikli kırkım makinesine geçtik” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaklık teklif etti! Genç çiftçinin azmi örnek olduCumhurbaşkanı Erdoğan ortaklık teklif etti! Genç çiftçinin azmi örnek oldu
En zengin Türk belli oldu!En zengin Türk belli oldu!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı! Planlar suya düştü...Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı! Planlar suya düştü...
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Kritik enflasyon rakamları açıklandı!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı!

Altın ve dolar enflasyon rakamlarına odaklandı!

Altın ve dolar enflasyon rakamlarına odaklandı!

Ayçiçek yağı zammında sorumlu bulundu!

Ayçiçek yağı zammında sorumlu bulundu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şaşkına çeviren olay! Çocukların önünde cinsel ilişki...

Şaşkına çeviren olay! Çocukların önünde cinsel ilişki...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hayranlarına ilginç teklif! “Sevgilinizi gözetleyebilirim”

Hayranlarına ilginç teklif! “Sevgilinizi gözetleyebilirim”

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.