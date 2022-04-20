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Yurt dışında gördü! Yetiştirmeye başladı! Yılda 300 bin TL...

20.04.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Kargı ilçesinde yaşayan Kemal Dümenci, yurt dışında markette gördüğü 'goji berry' meyvesinin fidanlarını tarlasına dikerek üretime başladı. Dümenci, alım garantisi bulunan meyveden yıllık 300 bin liranın üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor. Kargı'da üreticilerin gelirinin büyük bir kısmını çeltik üretiminden kazandığını söyleyen Dümenci, ilaç sanayinde kullanılan goji berry'in 1 tanesinde 10 tane portakalın barındırdığı c vitaminin bulunduğunu söyledi.

Yurt dışında gördü! Yetiştirmeye başladı! Yılda 300 bin TL...

Çorum’un Kargı ilçesinde yaşayan serbest muhasebeci Mali Müşavir olan Kemal Dümenci, iş için Malta’ya gitti. Malta’da girdiği bir markette ’goji berry’ meyvesini gören Dümenci, daha sonra Türkiye’ye döndüğünde bu ürünü araştırmaya başladı. Türkiye’de de yetiştirilen goji berry’nin ithalatçısıyla da tanışan Dümenci yaşadığı ilçede bulunun yaklaşık 9 dönüm tarım arazisinin toprak analizini yaptırıp 2 bin fidan dikerek üretime başladı.

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"BU YIL İNŞALLAH MEYVE ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

İlk dikildiğinde 25 santimetre olan goji berry fidanları şu anda ikinci yılında yaklaşık 2 metreye ulaştı. Bu yıl küçük oranda meyve verecek olan fidanlardan tam verimin dikiminin 3. yılında almaya başlayacaklarını söyleyen Kemal Dümenci, "Bu ürünü ben ilk Malta’ya bir markette gördüm. Orada aklımda kaldı. Türkiye’ye geldiğimde ithalatçısı ile tanıştım. İthalatçısından bir miktar alıp tadına baktım. Bu ürünün yaban mersini ile kiraz benzeri bir tadı var. Sonra bu ürünü neden ilçemizde yetiştirmeyelim, neden ilçemizde sadece çeltik üretimine hapis olsun, goji berry neden üretilmesin diye düşündüm. Sonra da ilçede boş duran iki arazimde toprak tahlilleri yaptırdım. Çıkan analiz sonuçlarına göre bu ürünün burada yetiştirilebileceğine inanıp yaklaşık 9 dönümlük bir alana diktim. Şuanda fidanların dikilmesinin üzerinden yaklaşık iki yıl gibi zaman geçti. Beklediğimiz gelişimi sağlamış durumda. Bu yıl inşallah meyve almaya başlayacağız” dedi.

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"İLAÇ SANAYİNDE CİDDİ ANLAMDA RAĞBET GÖREN TIBBİ BİR MEYVE"

Ürünün kullanım alanının çok geniş olduğunu anlatan Dümenci, “İlaç sanayinde ciddi anlamda rağbet gören tıbbi bir meyve. Bunun yanında herhangi bir işlem yapılmadan gıda olarak da kullanılıyor, Çayı, reçeli yapılıyor. 10 tane portakalın barındırdığı c vitaminini sadece bir tane meyvesinde barındırıyor. Ciddi anlamda a vitamini barındırıyor. Onun içinde Avrupa da ve yurt dışında yüksek miktarda tüketiliyor. Türkiye de fazla bilinmediği için fazla tüketilmiyor ama ihracat yönü çok güçlü. Türkiye’de de yeni yeni yayılmaya başladı. Ciddi anlamda üretim açığı var şuanda. Bu nedenle de firmalar şu anda çiftçilere alım garantisiyle fidan diktirmeye başladı” diye konuştu.

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"GOJİ BERRY’NİN ÇELTİĞE GÖRE GETİRİSİ DAHA YÜKSEK"

Kargı da üreticilerin gelirinin büyük bir kısmını çeltik üretiminden kazandığını söyleyen Dümenci, goji berry’nin gelirinin daha yüksek olduğunu belirterek “Goji berry’nin çeltiğe göre getirisi daha yüksek. Çiftçiye bir dönümlük araziden yaklaşık 35 bin lira gibi getiri sağlama imkanı var. Bu nedenle ben ilçede bunun öncülüğü yaparak goji berry üretimini yaygınlaştırmayı daha sonrada kooperatifleşmenin öncüsü olmak istiyorum’’ şeklinde konuştu. (İHA)

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