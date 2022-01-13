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Yurt dışında görüp yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor

13.01.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm sektöründe çalışırken yurt dışında tanıştı, şimdi taleplere yetişemiyor. Turizm sektöründe faaliyet gösterirken, aloe vera bitkisiyle yurt dışında tanışan Cemal Erbay 1 dekarla başladığı aloe vera üretiminde rekor kazanç sağladı. 125 dekar aloe veradan 20 milyon TL kazanç beklediklerini söyledi.

Yurt dışında görüp yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 1 dekar alana diktiği aloe vera bitkisini 125 dekara çıkaran üretici Cemal Erbay, Türkiye’de ki en büyük aloe vera kapasitesiyle üretim yapıyor. Turizm sektöründe faaliyet gösterirken, aloe vera bitkisiyle yurt dışında tanışan Erbay, taleplere yetişebilmek adına hedeflerinin 5 bin dekarda aloe vera yetiştirmek olduğunu ve ilk hasatlardan 15-20 milyon TL kazanç beklediklerini söyledi.

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"EN KALİTELİSİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Ülkede en kaliteli Aloe vera hammaddesini yetiştirmek için yola çıktıklarını belirten Cemal Erbay, “Hindistan, Amerika, Brezilya ve Meksika’da üretim alanlarını gördükten sonra Türkiye’de modellemesini yapmak için bir girişimde bulundum. 5 buçuk yılın yaklaşık, 3 buçuk yılı Ar-Ge çalışmalarıyla geçti. Bu bitkiyi ülkemizde iklim şartlarımızda aynı kalitede hammaddeyi üretebilir miyiz diye çalışmalar yaptık. Denemeler sonrasında en kaliteli jeli oluşturabilecek ortamı sağladık. Şimdi hammadde üretiyoruz” dedi.

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"125 DEKAR ALANDA ÜRETİM"

Sözleşmeli çiftçilerle beraber 125 dekar alanda üretim yaptıklarını kaydeden Cemal Erbay, “Öncelikle ürettiğimiz hammadde, yaprak içi jeli. Aloe vera bitkisini talep eden sektörler içinde kozmetik sektörü başı çekiyor. Sağlık sektörü, Gıda takviyeleri, içecekler ve bununla beraber temizlik ve bakım ürünleri son zamanlarda yumuşatıcılar, kâğıt mendiller, yastıklar, yorganlar gibi ürünlerde de kullanılıyor. Hindistan’da geliştirilen doğa dostu bio pil üretimi yapıldı. Bizim de kendi bünyemizde jel akü çalışmalarımız var. Dronlar, elektrikli arabalar bunlar da kullanılmak üzere çalışmalar başladı. Sektörü çok geniş. Bazı hekimler Aloe vera bitkisinden suni damar üretimi konusunda Amerika’da çalışmaların başladığını bile söylüyorlar” diye konuştu.

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"KİMYASAL GÜBRE KULLANMIYORUZ"

Aloe veranın doğal bir bitki olduğunu ifade eden Erbay, “ Aloa vera da kimyasal bir gübre ve ilaç kullanamıyoruz. Her gübreyi kabul eden bir bitki değil. Çünkü kimyasal bir maddeyi içine hapsediyor ve bırakmıyor. Bu durum hammadde de kimyasal ürünlerin çıkması demektir. Bu yüzden kimyasal gübre kullanmıyoruz. Yarasa ve solucan gübresi kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

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"YILDA 4 DEFA HASAT"

Aloe vera bitkisinin 12 ay boyunca örtü altında ekiminin yapıldığını vurgulayan Erbay, “ Eski ay, yeni ay binlerce yıl önce keşfedilen ay takvimine göre dikim yapıyoruz. Bitkinin kök gelişimi bu şekilde artırıyor. Biri erkenci tür 12’ i ayda hasada geliyor, diğeri geç tür 18-24 ayda hasat edebiliyoruz. Bir dekarda 3 bin 600 tane bitkimiz oluyor. Bir dekarda 12 ay sonra yaptığımız hasatlarda ilk yıl içerisinde 4 defa hasat gerçekleşiyor. İlk yıl hasatımız 6 tonla başlıyor, bitki büyüdükçe yaprak ağırlığı arttıkça tonaj artıyor” dedi.

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"15-20 MİLYON KAZANÇ BEKLENTİSİ"

Bu yıl 15-20 Milyona yakın kazanç beklediklerini belirten Erbay, “Sözleşmeli üreticilerimizden kilo olarak alıyorum. Hammaddeyi litre olarak satıyoruz. Aloe vera hammadde satışlarımız 8 Euro’ dan başlıyor. Bu sene 15- 20 milyon civarında kazanç bekliyoruz. Yaklaşık 30-40 milyon ithalatın önüne geçmiş oluyoruz. Şu an yurt içi satışlarımız yapılıyor. İhracatımızda bir kaç ay içinde başlayacak. Dünyada ciddi bir pazar var. Türkiye olarak ne kadar çok üretirsek Avrupa pazarına girmemiz söz konusu. Rekabet konusunda artılarımız var. 5 buçuk yıl önce bir dekarda başlayıp şu an 125 dekara ulaştık. 2022 yılında hedefimiz bin ile bin 500 dekar arasında üretim yapmak. Mini işleme tesisimizde günlük bir ton işlemek için yola çıktık. Önümüzde ki 3 ay içinde bunu 5 tona çıkarmam gerekiyor ki talebelere yetişebileyim. Türkiye’de ki en büyük kapasiteyle üretim yapıyoruz. İlerleyen yıllarda 5 bin dekar alana çıkarmak istiyoruz. Sözleşmeli üretimi 10 yıllık hedeflerle yapıyoruz. Ülkemizde Aloe vera üretimini artırarak ülkemize daha fazla gelir kazandırabiliriz” ifadelerini kullandı.

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"FİDAN ÖMRÜ 12-15 YIL"

Emek harcamadan sürekli kazanç elde ediyorsunuz, “Burada ilaç kullanmıyoruz, gübre kullanmıyoruz. Çok fazla emek harcamadan hem kolay hem de bir defa ekiyorsunuz 12-15 yıl ömrü var. Sürekli kazanç elde ediyorsunuz. 2022 yılında sözleşme üretimde fidan fiyatları 12 TL. Sadece Danışmanlık ve fidan satın almak isteyen üreticilere 18 TL’ ye satış yapıyoruz” açıklamalarında bulundu. (İHA)

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